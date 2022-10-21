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路透：G7祭油價上限 俄羅斯有辦法大致規避

中央社華盛頓21日綜合外電報導
石油業者和美國官員指出，俄羅斯能找到足夠油輪將大部分產油運出口，突破七大工業國集團（G7）將對俄油訂的價格上限控制。美聯社
石油業者和美國官員指出，俄羅斯能找到足夠油輪將大部分產油運出口，突破七大工業國集團（G7）將對俄油訂的價格上限控制。美聯社

石油業者和美國官員指出，俄羅斯能找到足夠油輪將大部分產油運出口，突破七大工業國集團（G7）將對俄油訂的價格上限控制，凸顯限制俄國戰爭收入歷來最具野心行動的侷限。

路透社報導，G7國家9月同意，最晚12月5日實施以強制低價限制俄羅斯石油銷售的新措施。但這項決定令全球主要相關業者驚懼，他們擔憂這麼做恐怕會使得全球貿易癱瘓。

美國和這些保險商、貿易商及航運商經過數月討論，已安撫這些企業對於制裁曝險的疑慮；但各方如今意識到，俄羅斯可以利用自己取得的油輪和服務大致繞過制裁。

關於俄羅斯石油貿易的韌性預估，以及華府與全球石油和相關服務業者討論的細節，先前從未曝光。

一名美國財政部官員告訴路透社，80%至90%的俄羅斯石油將繼續在油價上限機制之外銷售出口，這個估計的比例算是合理。

這名官員表示，換句話說，如果俄羅斯拒絕遵守油價上限規定，只有每日100萬至200萬桶俄產原油及煉油產品會無法出口。由於情勢敏感，這名官員拒絕曝光身分。

以9月來看，俄羅斯每日出口700萬多桶油品。

價格上限的制裁計畫，起初看似網羅俄羅斯全部的石油貿易，如今範圍可能大大縮減。業界和政策資深人士已見到這項措施的侷限。

大宗商品貿易巨擘托克（Trafigura）液態貨運部全球主任奧利維（Andrea Olivi）表示：「理論上，（俄羅斯）有一支夠大的影子船隊，能在12月5日之後繼續將俄國原油運輸出口。」

「許多這些影子油輪將能夠自我保險，或是能夠取得俄羅斯的防護與補償（Protection and Indemnity, P&I）保險。」

美國投資銀行摩根大通（JP Morgan）預測，對俄油祭出價格上限的制裁效果小，因為俄國可安排中國、印度和自家油輪來幾乎完全繞過禁令，即使俄國油輪平均船齡已接近20年，依航運標準相對老舊。

摩根大通指出，這使得俄羅斯12月石油出口可能只比9月減少每日60萬桶。

瑞士資產管理商寶盛（Julius Baer）經濟學部主任魯克（Norbert Rucker）表示，不只油輪來源改變，保養油輪和油貨物流的服務也變了位置。

他告訴路透社：「交易俄羅斯石油的業者不再位於瑞士、日內瓦或倫敦，目前更多來自中東。看看（俄羅斯）石油買家多是亞洲人、油輪及保險，這類交易似乎愈來愈多在亞洲。」

油價上限雖然可對俄羅斯帶來財務和技術難題，但也會使得全球供應量減少1%至2%。而世界正面臨通貨膨脹飆升、經濟衰退恐將來臨等困境。

美國財政部官員消息人士表示，美方知道，為了規避對俄制裁，一些油輪正在改變註冊國家，一些貿易實體也移到G7以外地方下單。

不過這名官員指出，俄羅斯石油仍可因必須繞遠運輸，以及被迫屈居次等的保險和融資，而面臨成本增加。因此美國樂觀預期，俄國長期仍將被迫在限制的價格內出售石油。

俄羅斯 石油 保險

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