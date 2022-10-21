義大利小鎮居民有長生不老基因 科學家研究40年

能夠降低血脂、保持血液順暢的「利莫內基因」(Limone gene)，是義大利利莫內蘇爾加達(Limone sul Garda)小鎮居民長壽的原因。(Getty Images)

座落於義大利 倫巴底省(Lombardy)加爾達湖(Lake Garda)湖畔，居民僅有千人的利莫內蘇爾加達(Limone sul Garda)小鎮就在阿爾卑斯山脈腳下，風景如畫，氣候溫和，是全世界檸檬樹可以自然生長緯度最高的地點。有線電視新聞網(CNN)報導，這裡的小鎮居民健康長壽，彷彿獲得長生不老藥，可以盡情享受美食，卻不必擔心體重超標或心臟問題。科學家對小鎮進行長達40年的追蹤研究，以當地居民基因進行老鼠實驗結果發現，能夠降低血脂、保持血液順暢的「利莫內基因」(Limone gene)，就是長壽秘訣的關鍵。

利莫內蘇爾加達小鎮大約1000名居民當中，半數在當地土生土長，這些民眾當中約有60人擁有「利莫內基因」。科學家透過老鼠實驗發現，「利莫內基因」含有一種特殊蛋白質 ，可以消除血脂，保持血液流通順暢。

小鎮居民塞葛拉(Gianni Segala)說：「我們家族就有這種基因。」他說，他與哥哥都有這種基因，母親也有，「她已經96歲了，依然非常靈光，我的孩子們也都遺傳了這種基因」。

在利莫內蘇爾加達經營商店的塞葛拉受訪時幽默表示，小鎮居民彷彿是科學家做研究時的「血牛」。他笑說，從1980年代起，居民就定期接受抽血提供給科學家做研究，「我們的血都快被抽乾了」。

他回憶說，第一次與研究團隊醫生見面時，研究人員要求他每隔兩小時吃下含糖鮮奶油(whipped cream)並接受血液檢測。他說：「每吃一口，研究人員就抽一次血，鮮奶油又甜又膩，我吃得都快吐了，但不管我吃多少，我的血液就是有辦法把脂肪消滅掉，不會吸收脂肪。到了晚上，我因為失血太多，都快昏倒了。」

率領研究團隊調查利莫內蘇爾加達小鎮居民長壽秘密的義大利米蘭大學(University of Milan)臨床藥理學教授希爾托瑞(Cesare Sirtori)，將居民基因當中的特殊蛋白質取名為「A-1米蘭諾」(A-1 Milano)。他說，小鎮居民高密度脂蛋白膽固醇(HDL cholesterol)指數 特別低，正常指數的範圍在40至60之間，但小鎮居民指數卻只有7到15之間，似為蛋白質載體(protein carrier)當中發生基因突變的關係。

希爾托瑞說，高密度脂蛋白膽固醇被歸類為「好的膽固醇」(good cholesterol)，指數如果偏低對人體不利，可能導致中風等心臟問題，可是小鎮居民的實際狀況卻剛好相反，獲得正面助益。他表示，99%的蛋白質基因突變都引發疾病或病變，但小鎮居民的案例卻反而沒有心血管疾病的出現。