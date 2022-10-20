特拉斯6周「首相之旅」 快速指南一次看

英國首相特拉斯（Liz Truss）上任僅6週即匆匆下台。美聯社

英國首相特拉斯 （Liz Truss）上任僅6周即匆匆下台，英國廣播公司（BBC）為她的去職提供了一份「快速指南」（quick guide），讓平日不太關心政治的人迅速掌握來龍去脈。

●她是任職時間最短的英國首相

特拉斯取代強生（Boris Johnson）擔任保守黨黨魁，並於9月6日成為首相，45天後辭職。之前的紀錄是1827年在任上去世的甘寧（George Canning）所創下的119天。

●她很快便陷入麻煩

在特拉斯支持下，財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）在她就任第3週公布450億英鎊減稅政策，他們稱之為「迷你預算」。但該政策被普遍認為造成了巨大經濟問題。儘管特拉斯堅稱這是「正確的做法」，但如今幾乎全遭到廢棄，夸騰也被她解僱。

●一些同黨國會議員開始公開批評她

數十名保守黨人要求她下台，她的內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）也請辭。她不得不任命先前的對手夏普斯（Grant Shapps）和韓特（Jeremy Hunt）來填補其高層團隊的空缺。

●她說她無法兌現自己的承諾

在唐寧街外的辭職演說中，特拉斯說：「我承認我無法完成保守黨推選我時所賦予我的任務。」

●她擊敗前財政大臣蘇納克成為首相

只有保守黨國會議員和黨員才能投票 選舉黨魁。蘇納克（Rishi Sunak）在國會議員投票中領先，但在最後投票時，逾8萬黨員選擇特拉斯而不是蘇納克，讓她成了贏家。

●誰將取代她還不得而知

黨魁競賽將於下週展開。特拉斯將繼續擔任領導職務，直到繼任者出爐。

●她是英國女王 伊麗莎白二世任命的最後一位首相

女王在去世之前幾天，任命特拉斯擔任首相，她的領導職位是以10天的哀悼期開始。

●她曾經是一位經濟學家

大學畢業後，特拉斯先後在荷蘭皇家殼牌集團（Shell）和大東電報（Cable and Wireless）工作，2000年與會計師歐萊瑞（Hugh O'Leary）結婚。他們有兩個女兒。一家人住在諾福克郡（Norfolk）的塞特福德（Thetford）。