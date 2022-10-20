我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用這5個方法 讓家中電費月省100元

調查：至少1400名駐美華人科學家去年轉至中國大學

誰會是英國下位首相？賭盤最看好蘇納克、摩丹特

中央社倫敦20日綜合外電報導
英國天空新聞（Sky News）報導，蘇納克（Rishi Sunak，圖）與摩丹特（Penny Mordaunt）據信都會參與黨魁之爭。美聯社
英國天空新聞（Sky News）報導，蘇納克（Rishi Sunak，圖）與摩丹特（Penny Mordaunt）據信都會參與黨魁之爭。美聯社

英國首相特拉斯今天辭去保守黨黨魁，成為英國史上任期最短首相，並再度掀起大位之爭。根據賭盤表現，目前最被看好的接班人是前財政大臣蘇納克，其次是前國防大臣摩丹特。

特拉斯（Liz Truss）9月5日才在保守黨黨魁選舉擊敗蘇納克（Rishi Sunak）勝出，但本月14日她任命的財相夸騰（Kwasi Kwarteng）就因減稅計畫風波被請辭下台。短短不到一週，就任僅6週的特拉斯也追隨夸騰腳步。她表示新黨魁選舉將在下週舉行。

英國廣播公司（BBC）報導，新任英國財政大臣韓特（Jeremy Hunt）已經表明無參選意願。而從賭盤來看，保守黨黨魁選舉最被看好的第3名人選，是現任國防大臣華勒斯（Ben Wallace）；前首相強生（Boris Johnson）則排第4。

英國天空新聞（Sky News）報導，蘇納克與摩丹特（Penny Mordaunt）據信都會參與黨魁之爭。

英國「泰晤士報」（The Times）則報導，強生也預計再度角逐首相。該報政治編輯史溫佛德（Steven Swinford）在推特（Twitter）寫道，強生「正在測試水溫，但據稱他相信事關國家利益」。

英國天空新聞（Sky News）報導，蘇納克（Rishi Sunak）與摩丹特（...
英國天空新聞（Sky News）報導，蘇納克（Rishi Sunak）與摩丹特（Penny Mordaunt，圖）據信都會參與黨魁之爭。路透

英國 特拉斯 推特

上一則

中使館2度籲僑民撤離 分析：俄軍越受挫 北京處境越難

下一則

特拉斯下台 馬克宏籲英政局盡快穩固

延伸閱讀

特拉斯下台 「英國第一貓」：國王問我要不要當首相

特拉斯下台 「英國第一貓」：國王問我要不要當首相
特拉斯請辭英國首相 拜登：美英盟友關係永不改變

特拉斯請辭英國首相 拜登：美英盟友關係永不改變
英國首相特拉斯請辭 保守黨下周選出繼任人選

英國首相特拉斯請辭 保守黨下周選出繼任人選
特拉斯首相上架期比萵苣短？克魯曼：政治定位愚蠢

特拉斯首相上架期比萵苣短？克魯曼：政治定位愚蠢

熱門新聞

俄國總統普亭（左）與塔吉克總統拉赫蒙（右）。美聯社

普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重

2022-10-15 09:48
俄烏戰爭形勢嚴峻，俄羅斯威脅核試射，圖為頓內次克一名戰死的俄羅斯士兵。（美聯社）

烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知

2022-10-18 20:42
馬萊雅八歲時從狗窩裡被發現。（影片截圖）

「四肢走路、只會吠叫」烏克蘭女被狗養大 翻拍紀錄片

2022-10-16 21:17
哈利與梅根在美國的房事挑戰重重。（路透）

房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神

2022-10-11 07:28
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

澤倫斯基以簡體中文推文譴責俄國 網友：給投棄權的中國看

2022-10-13 12:46
希臘指控土耳其強迫92名難民全裸越界到希臘。（截圖自希臘移民部長推特）

希臘土耳其邊界發現92難民 幾乎全裸被迫渡河越境

2022-10-16 20:27

超人氣

更多 >
世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅
Meta推人工智慧 查克柏格可用「閩南語對答」

Meta推人工智慧 查克柏格可用「閩南語對答」
通膨居高不下 國稅局：明年免稅額調高7%

通膨居高不下 國稅局：明年免稅額調高7%
迪士尼樂園門票調漲 一家四口玩1天要花1086元

迪士尼樂園門票調漲 一家四口玩1天要花1086元
劉德華、江蕙都唱過她的歌 女星隔30年復出美成這樣

劉德華、江蕙都唱過她的歌 女星隔30年復出美成這樣