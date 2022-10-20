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法國開鍘 人臉辨識公司Clearview AI挨罰近2000萬美元

中央社巴黎20日綜合外電報導
人臉辨識系統示意圖。圖：pixabay
人臉辨識系統示意圖。圖：pixabay

法國今天以違反隱私法為由，對美國人臉辨識系統公司Clearview AI開鍘，處以2000萬歐元（約1968萬美元）罰款。

法新社報導，Clearview AI在未取得許可的情況下，從網站和社群平台蒐集臉部圖像，並將其龐大的臉部資料庫進入權限出售給執法部門等客戶。據報，Clearview AI資料庫約有200億張照片。

隱私權倡議人士在全球對這種商業模式提出告訴，並且已在美國取得勝訴，迫使該公司停止出售旗下主要資料庫權限給私人客戶。

法國的資料監督機構資訊與自由全國委員會（CNIL）受理的Clearview AI案件，是歐洲各地隱私權倡議人士提出的一連串案件之一。Clearview AI在義大利和英國已挨罰。

法國的CNIL去年裁定Clearview非法處理個人資料，同時下令停止。不過，CNIL今天表示，Clearview迄今未回應。

除了祭出2000萬歐元罰款外，CNIL再度下令Clearview停止收集法國居民的資料，以及刪除之前已蒐集的資料。

Clearview AI有2個月的時間遵從這項命令，否則將面臨每天10萬歐元的罰款。

AI 隱私 義大利

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