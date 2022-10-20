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英國首相特拉斯請辭 保守黨下周選出繼任人選

中央社倫敦20日綜合外電報導
英國首相特拉斯宣布辭去首相職務，保守黨國會議員將於「下周內完成」繼任黨魁選舉。(美聯社)
英國首相特拉斯宣布辭去首相職務，保守黨國會議員將於「下周內完成」繼任黨魁選舉。(美聯社)

英國首相特拉斯於當地時間今天下午宣布辭去首相職務，保守黨國會議員將於「下周內完成」繼任黨魁選舉。特拉斯就任僅6周，推出的經濟計畫就造成巿場震盪，並引發保守黨分裂。

特拉斯（Liz Truss）在唐寧街10號前宣讀聲明說：「我承認，鑒於當前形勢，我無法履行我在當選保守黨黨魁時所承擔的任務。因此，我已與國王陛下交談，通知他我將辭去保守黨領袖的職務。」

她表示，保守黨國會議員將進行黨魁選舉，並於「下周內完成」。

特拉斯近日在重大經濟政策上大轉彎，而後開除財相夸騰（Kwasi Kwarteng），公開敦促她請辭的自家保守黨議員早已多達10多位。

多名議員先前說，她的任期實際上已然告終，下台只是時間問題。一名閣員先前告訴「泰晤士報」（The Times），當前狀況已進入「末期」（terminal）。

隨著財政大臣夸騰上周被炒魷魚、內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）昨天辭職、國會議員在表決中離心離德，特拉斯可能判斷她的政府已經遭到削弱，該是離開的時候。

她表示，將續任首相直到確定繼任者。

那可能意味保守黨在不到兩個月前的黨魁之爭落幕之後，又得再開啟一場黨魁爭霸。不過保守黨也可以團結一致，選出單一人選接替，以避免冗長而分歧的鬥爭。

前首相梅伊（Theresa May）2016年就是在其他所有競爭者退出的情況下取代卡麥隆（David Cameron）成為首相。

特拉斯 英國

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