英國 首相特拉斯 20日宣布辭職不久,人稱「英國第一貓」、長住英國首相官邸的首席捕鼠大臣貓咪賴瑞(Larry)推特 帳戶火速發文表示:「國王問我要不要當首相,因為這類胡扯已經流傳很久了。」

這篇推文才發表約一小時,就吸引11萬人按讚、2萬人轉發。賴瑞的推特帳戶還另外發表一張動畫辛普森家庭的梗圖,諷刺英國政府近期上演的根本是場鬧劇。

“The King has asked me to become Prime Minister because this nonsense has gone on long enough.” pic.twitter.com/eFL3fgSfVL