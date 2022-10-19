英內政大臣下台 辭職信疑暗諷首相也該走人

深陷逼宮危機的英國首相特拉斯14日剛犧牲了多年盟友前財相夸騰以求自保，今天又讓才任職43天的內政大臣布瑞弗曼(圖)下台，由前運輸大臣夏普斯（Grant Shapps）接任。美聯社

深陷逼宮危機的英國 首相特拉斯 14日剛犧牲了多年盟友前財相夸騰以求自保，今天又讓才任職43天的內政大臣布瑞弗曼下台，由前運輸大臣夏普斯（Grant Shapps）接任。

夏普斯在今年夏天的執政黨保守黨黨魁選舉支持特拉斯（Liz Truss）對手、前財相蘇納克（Rishi Sunak），此舉可視為特拉斯試圖平衡黨內派系利益。

特拉斯9月6日上任，當時不少媒體特別著墨她的內閣重臣不再清一色是「老白男」，而是反映了英國的多元族群特色。

不過，或許更重要的是，特拉斯並未兌現競選黨魁（執政黨黨魁即首相）期間承諾的「跨陣營舉才」，而是大量重用曾對她「輸誠」及主要以「正確意識形態」取勝的人士，這不僅有違她宣稱要打破的「同溫層」和集體決策迷思，也讓她在面對重大決策挑戰時，難以凝聚支持。不勤於溝通、樂於展現「鐵腕」但在政策面思考欠周延也讓她遭人詬病。

布瑞弗曼今夏也曾競選黨魁，在第一階段的國會議員投票遭刷下後，轉而挺特拉斯。特拉斯是1998年以來，黨內選舉得票率最低的保守黨黨魁。

夸騰（Kwasi Kwarteng）雖因財稅、經濟政策爭議，上任不到40天就黯然下台，但他擬落實的，卻是與特拉斯的政策「共識」，這也是特拉斯近日屢遭質疑憑什麼留戀首相大位的原因之一。

不過，布瑞弗曼（Suella Braverman）下台是另一種情況。先前即陸續傳出，她與特拉斯在移民政策常意見相左；她近日也公開反對特拉斯取消減稅。

儘管是印度 裔移民第二代，布瑞弗曼因為主張緊縮移民政策、批判「左傾」與所謂的「覺醒」分子，而大受基層黨員歡迎。

不過，「強勢」也可能踢到鐵板。布瑞弗曼日前稱英國與印度正在協商的自由貿易協定恐讓大量印度公民湧向英國，而印度裔是「非法居留英國的族群大宗」。此言一出激怒印度政府、造成外交風波，讓特拉斯在外交大臣任內極力推動、引以為傲的英印自由貿易協定徒生變數。

布瑞弗曼今天公布她給特拉斯的辭職信，提到被迫辭職的「技術」理由：透過個人電子郵件信箱傳送公務文件。

不過，她提到，一發現這個失誤，她即刻循正式管道通報；她「以高標準要求自己」，因此辭職是對的。

接下來的信件內容可謂布瑞弗曼「劍指」特拉斯，要求特拉斯也下台負責。

布瑞弗曼指出，政府的正常運作有賴官員為自己的錯誤負起責任，「假裝我們沒有犯錯、一切如常好似大家都沒看見我們犯錯，甚至期望事情會神奇地好轉，這不是認真的政治」。她寫道：「我犯錯了，我承擔責任，我辭職」。

布瑞弗曼指出，新上任的保守黨政府未遵守關鍵承諾，她深重關切這個政府是否有決心落實保守黨在2019年大選取得勝利時對選民的承諾，包括縮減境外移入人數、終結非法移民。

特拉斯的回信未回應布瑞弗曼的批評，僅對她在任內的付出表示感謝，並認同遵守公務執行準則的重要性。

根據保守黨現行規定，新黨魁上任未滿一年期間，黨籍國會議員不得對黨魁提出不信任投票；不過，若負責黨魁選舉事務的保守黨黨團「1922委員會」（1922 Committee）收到足夠數量的國會議員致函要求，委員會可啟動程序修訂黨規。但特拉斯也有可能在黨內多方施壓下，自請下台。