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加拿大台裔女警執勤中遭刺死 各界哀悼致意

中央社溫哥華19日專電
加拿大卑詩省本拿比市（City of Burnaby）一名台裔女警楊慈心（Shaelyn Tzu-Hsin Yang，圖）周二在執行公務時被刺傷死亡。圖取自皇家騎警網站
加拿大卑詩省本拿比市（City of Burnaby）一名台裔女警楊慈心（Shaelyn Tzu-Hsin Yang，圖）周二在執行公務時被刺傷死亡。圖取自皇家騎警網站

加拿大卑詩省本拿比市（City of Burnaby）一名台裔女警楊慈心（Shaelyn Tzu-Hsin Yang）周二在執行公務時被刺傷死亡。駐溫哥華台北經濟文化辦事處表示，英勇殉職的楊慈心的父母來自台中，已向家屬慰問致哀。加拿大總理杜魯多 （Justin Trudeau）和各界政府代表及社區人士紛紛表達哀悼。

本拿比市長侯邁豪（Mike Hurley）和皇家騎警（RCMP）高層共同舉行記者會，說明31歲的楊慈心住在列治文市（City of Richmond），加入警隊3年時間，是警隊心理健康和無家可歸者小組的成員。

卑詩省皇家騎警副警察總長麥克唐納（Dwayne McDonald）表示，周二上午11點左右，楊慈心與本拿比市府一名員工在布羅德維尤公園（Broadview Park）內的一個無家可歸者紮營地處理情況，沒想到與一名無家可歸者發生爭執而被刺死。

另一名市府員工無恙。嫌犯當場被槍傷且送往醫院，沒有生命危險。

麥克唐納說：「皇家騎警的同事們都讚揚楊慈心是一個善良且富有同情心的人，大家對她的離世都難以接受。」

駐溫哥華台北經濟文化辦事處於第一時間聯繫皇家騎警，確認殉職女警的父母是來自台中的移民，已向家屬表達深切慰問。辦事處副處長陳淑姿對中央社表示：「家屬有任何需要，辦事處將儘快提供所有幫助。」

台外交部發言人歐江安表示，外交部對此深表惋惜，已請駐溫哥華辦事處向家屬致意並提供必要協助。

加拿大各界均表達哀悼。總理杜魯多聽到有警察被殺的消息，對此感到非常難過，內心與逝者的家人、朋友、以及同事同在。

聯邦各大政黨黨魁、國會議員均發聲明或貼文悼念。全國各地警察局在貼文悼念時，也附上「藍黑絲帶」作為對其的緬懷致敬。多輛警車周二晚從溫哥華醫院出發，一路緩慢行駛至本拿比市，藉此為楊慈心作致敬及道別。

卑詩省台裔內閣廳長康安禮（Anne Kang）和陳葦蓁（Katrina Chen）等人也分別在其社交媒體寫上悼念語句。陳偉蓁對中央社表示：「非常令人震驚難過，這是社區的一大損失，對她的親友和同事們給予最深切的慰問。」

大溫哥華地區的多個城市內有越來越多無家可歸者，衍生出的治安問題令居民感到憂慮。本拿市長侯邁豪表示：「市政府致力將無家可歸者從帳篷轉移到庇護所。市府員工和本拿比警方將獲得他們需要的所有支持。」

本拿比無家可歸者協會在社交媒體上貼文表示對楊慈心的去世感到「震驚和悲傷」，稱這不是常態，因為「我們大多數都是和平且非暴力的。」

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