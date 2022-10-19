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英國一周內兩次內閣換血 夏普斯接任內政大臣

中央社倫敦19日專電
在前首相強生（Boris Johnson）任內擔任運輸大臣的夏普斯（Grant Shapps，圖）今天接任內政大臣。美聯社
在前首相強生（Boris Johnson）任內擔任運輸大臣的夏普斯（Grant Shapps，圖）今天接任內政大臣。美聯社

在前首相強生（Boris Johnson）任內擔任運輸大臣的夏普斯（Grant Shapps）今天接任內政大臣。這是9月6日上任的首相特拉斯過去一周內第二次更換內閣高階官員。

前內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）今天因為失誤透過私人電子郵件信箱傳送公務文件請辭，但在此之前，即陸續傳出她與特拉斯（Liz Truss）在移民政策意見相左。布瑞弗曼也反對特拉斯近日取消減稅，指出這違背特拉斯今年夏天競選執政黨保守黨黨魁時提出的政見。

在保守黨內屬右派的布瑞弗曼曾稱特拉斯是黨內「左傾」陣營的政變受害者。不過，布瑞弗曼今天在辭職信疑似暗示特拉斯也該為自己所犯錯誤負責並下台。

她在信中指出，政府的正常運作有賴官員為自己的錯誤負起責任，「假裝我們沒有犯錯、一切如常好似大家都沒看見我們犯錯，甚至期望事情會神奇地好轉，這不是認真的政治」。

布瑞弗曼在任僅43天，是20世紀以來英國最短命的內政大臣。

在此之前，特拉斯的多年盟友、致力落實她競選政見的前財相夸騰（Kwasi Kwarteng）14日被迫為「錯誤」的減稅計畫負責下台。

夸騰在任不到40天，是繼1970年麥勞德（Iain Macleod）任內猝死後，英國當代最短命財相，而自今年7月以來，作為全球金融重鎮的英國幾乎是每一個月換一次財相。

夏普斯在黨魁選舉期間支持特拉斯的對手、前財相蘇納克（Rishi Sunak）。特拉斯任命夏普斯為內政大臣，可視為她試圖平衡黨內不同陣營的立場與利益。

面對深陷權力保衛戰的特拉斯，夏普斯近日曾稱她「只剩10天」可以扭轉局勢，更誇言他掌握多名黨員對特拉斯的真實態度。

夏普斯今天晚間在內政部大樓外接受媒體採訪。他說，政府顯然遭遇動盪，但身為內政大臣，目前最重要的是確保民眾安全獲保障。

內政大臣管轄警政、移民等國內安全事務。夏普斯說，他期待儘快投入內政大臣這個角色；無論國會發生什麼事，他都將致力提供英國民眾需要的安全。

面對媒體詢問是否認為特拉斯已確實「認錯」，夏普斯僅回應，他眼前有非常重要的工作得做。

特拉斯17日曾為引發市場動盪、「走得太遠太快」的減稅計畫「錯誤」致歉，但同時表示不會下台、將帶領保守黨迎戰不得晚於2025年1月舉行的新一輪大選。

各項民調顯示，最大在野黨工黨過去幾周持續領先保守黨超過30個百分點。

10月14日上任的新財相韓特（Jeremy Hunt）今天再度呼籲黨內團結、致力為民眾謀福。

韓特近日數次表示他支持特拉斯刺激經濟成長的政策願景，只是作法必須改變。

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