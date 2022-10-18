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詭異畫面…那不勒斯公墓建築倒塌 棺木懸在半空中

編譯張君堯／即時報導
義大利那不勒斯一座公墓內的4層高建築17日意外倒塌，意外讓至少十幾具棺材出土還「懸在半空中」，由於這已是該地點今年發生的第2起此類事件，引起將親人埋葬於當地的民眾的憤怒。歐新社
義大利那不勒斯一座公墓內的4層高建築17日意外倒塌，意外讓至少十幾具棺材出土還「懸在半空中」，由於這已是該地點今年發生的第2起此類事件，引起將親人埋葬於當地的民眾的憤怒。歐新社

義大利那不勒斯（Naples）一座公墓內的4層高建築17日意外倒塌，意外讓至少十幾具棺材出土還「懸在半空中」，由於這已是該地點今年發生的第二起此類事件，引起將親人埋葬於當地的民眾的憤怒。

衛報報導，當局封鎖這座位於波焦雷亞萊（Poggioreale）的公墓、它同時也是那不勒斯最大的公墓，而此次倒塌的是其中名為「復活」（Resurrection）的建築物，所幸17日下午倒塌時沒有任何遊客在墓地當中。

負責墓地的那不勒斯議員桑塔加達（Vincenzo Santagada）指出「坍塌之前是先傳出一聲巨響並伴隨濃密的塵埃，作為政府，我們正處理所有必要的措施」。據悉，今年1月在同一座公墓另一個區域的一棟建築物也出現倒塌，當時有大約300做墓穴被毀。

這些「被迫曝光」的死者的家屬針對這起事件發起抗議活動，當地男子博迪（Maurizio Boddi）的妻子、父母和姻親都被埋在這座大樓裡，他表示「唯一幸運的是，他們的棺材沒有掉出來，因為他們被埋在更裡面」。

據悉，這座公墓多年來一直無人照管，議員波瑞利（Francesco Emilio Borelli）指出「這是一個危急且不可接受的情況。多年來那不勒斯的墓地管理不善，只能自生自滅，成為騙子和奸商的犧牲品」。

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