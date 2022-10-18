烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知

中國駐烏克蘭大使館19日凌晨發出撤僑通知。（大使館通知截圖）

烏克蘭 形勢嚴峻，俄羅斯即將展開核試射，中國駐烏克蘭大使館 19日凌晨發布緊急撤僑通知。

央視新聞19日早晨報導，中國駐烏克蘭大使館發布關於為在烏中國公民提供轉移撤離指南和領事服務安排的通知。通知稱當前烏克蘭安全形勢複雜嚴峻，存在較大不確定性。為盡可能保障在烏中國同胞安全，便於同胞們及時轉移撤離，中國駐烏克蘭使館現發佈轉移撤離指南，並匯總領事服務資訊供參考使用。

一、隨時準備自行撤離的人員，除了做好汽車 、油料等準備外，需要關注的是烏周邊第三國的入境和停留政策。具體指南如下：

1、如大家目前暫時沒有離烏打算，建議提前辦理擬入境第三國的簽證，以備不時之需。詳情請諮詢第三國駐烏克蘭使領館。

2、如遇緊急危險事態需要撤離，使館此前已發佈自行撤離備案二維碼，請提前掃碼填寫。使館將據此及時向中國駐烏周邊國家使館通報，以便相關使館提供必要協助，便利通關。

3、通知還公布烏克蘭周邊部分國家（摩爾多瓦、匈牙利、波蘭）對中國公民入境政策及赴中國航班資訊。

二、對於希望集中轉移撤離至第三國人員，大使館將安排免費大巴車集中轉移，集結出發點為基輔、奧德薩、利沃夫。使館會提前發佈集結通知，請大家就近選擇集結出發地並自行按時抵達，按時乘車。

三、安全轉移至第三國後，建議及時乘坐商業航班或包機回國。如堅持在第三國停留，需留意當地有關的法律規定。

四、如希望在轉移至第三國後由中國國內派商業包機來接，中國駐有關國家使館將根據登記人數視情向國內提出申請。

央視新聞19日還報導，烏克蘭當地時間18日全境拉響防空警報，多地能源基礎設施遭到俄軍攻擊，多處斷水斷電。