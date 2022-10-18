我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國緊急撤僑

油價終結連3漲 美擬再釋千萬桶戰略儲油

烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知

記者陳言喬／即時報導
中國駐烏克蘭大使館19日凌晨發出撤僑通知。（大使館通知截圖）
中國駐烏克蘭大使館19日凌晨發出撤僑通知。（大使館通知截圖）

烏克蘭形勢嚴峻，俄羅斯即將展開核試射，中國駐烏克蘭大使館19日凌晨發布緊急撤僑通知。

央視新聞19日早晨報導，中國駐烏克蘭大使館發布關於為在烏中國公民提供轉移撤離指南和領事服務安排的通知。通知稱當前烏克蘭安全形勢複雜嚴峻，存在較大不確定性。為盡可能保障在烏中國同胞安全，便於同胞們及時轉移撤離，中國駐烏克蘭使館現發佈轉移撤離指南，並匯總領事服務資訊供參考使用。

一、隨時準備自行撤離的人員，除了做好汽車、油料等準備外，需要關注的是烏周邊第三國的入境和停留政策。具體指南如下：

1、如大家目前暫時沒有離烏打算，建議提前辦理擬入境第三國的簽證，以備不時之需。詳情請諮詢第三國駐烏克蘭使領館。

2、如遇緊急危險事態需要撤離，使館此前已發佈自行撤離備案二維碼，請提前掃碼填寫。使館將據此及時向中國駐烏周邊國家使館通報，以便相關使館提供必要協助，便利通關。

3、通知還公布烏克蘭周邊部分國家（摩爾多瓦、匈牙利、波蘭）對中國公民入境政策及赴中國航班資訊。

二、對於希望集中轉移撤離至第三國人員，大使館將安排免費大巴車集中轉移，集結出發點為基輔、奧德薩、利沃夫。使館會提前發佈集結通知，請大家就近選擇集結出發地並自行按時抵達，按時乘車。

三、安全轉移至第三國後，建議及時乘坐商業航班或包機回國。如堅持在第三國停留，需留意當地有關的法律規定。

四、如希望在轉移至第三國後由中國國內派商業包機來接，中國駐有關國家使館將根據登記人數視情向國內提出申請。

央視新聞19日還報導，烏克蘭當地時間18日全境拉響防空警報，多地能源基礎設施遭到俄軍攻擊，多處斷水斷電。

按過去中國大陸在各國的撤僑與救援操作模式，當地的中國大使館也會受理尋求協助的台灣人。

俄烏戰爭形勢嚴峻，俄羅斯威脅核試射，圖為頓內次克一名戰死的俄羅斯士兵。（美聯社）
俄烏戰爭形勢嚴峻，俄羅斯威脅核試射，圖為頓內次克一名戰死的俄羅斯士兵。（美聯社）

烏克蘭 大使館 汽車

上一則

俄新指揮官承認戰情吃緊 準備撤赫松平民

下一則

不只供應無人機 傳伊朗派訓練員到克里米亞培訓俄軍

延伸閱讀

烏克蘭：俄軍綁架核電廠主管 飛彈攻擊尼古拉耶夫

烏克蘭：俄軍綁架核電廠主管 飛彈攻擊尼古拉耶夫
拒絕為俄軍表演 烏克蘭指揮家遭槍殺

拒絕為俄軍表演 烏克蘭指揮家遭槍殺
中國製「極音速」飛彈 美國科技幫了大忙？

中國製「極音速」飛彈 美國科技幫了大忙？
俄出動無人機和火箭彈襲基輔與烏東 增至6死

俄出動無人機和火箭彈襲基輔與烏東 增至6死

熱門新聞

哈利與梅根在美國的房事挑戰重重。（路透）

房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神

2022-10-11 07:28
俄國總統普亭（左）與塔吉克總統拉赫蒙（右）。美聯社

普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重

2022-10-15 09:48
馬萊雅八歲時從狗窩裡被發現。（影片截圖）

「四肢走路、只會吠叫」烏克蘭女被狗養大 翻拍紀錄片

2022-10-16 21:17
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

澤倫斯基以簡體中文推文譴責俄國 網友：給投棄權的中國看

2022-10-13 12:46
希臘指控土耳其強迫92名難民全裸越界到希臘。（截圖自希臘移民部長推特）

希臘土耳其邊界發現92難民 幾乎全裸被迫渡河越境

2022-10-16 20:27
一架俄軍蘇愷34戰機今天墜毀在靠近烏克蘭邊境的西南部城鎮葉伊斯克（Yeysk），使當地一棟住宅大樓燃起熊熊火勢，造成至少3人死亡。美聯社

俄蘇愷34戰機墜毀住宅區 大火吞噬房屋 已6死6失蹤

2022-10-17 21:42

超人氣

更多 >
通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元

通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元
成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相

成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相
中共20大常委新名單 3人60後 67歲王滬寧下 62歲陳敏爾上

中共20大常委新名單 3人60後 67歲王滬寧下 62歲陳敏爾上
蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處

蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處
挺川普華人劉濤涉販毒、洗錢3000萬 在維州被拘留

挺川普華人劉濤涉販毒、洗錢3000萬 在維州被拘留