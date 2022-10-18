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瑞典總理首次施政方針報告 對中政策將更強硬

中央社斯德哥爾摩18日專電
瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson，中）今天在斯德哥爾摩舉行新聞發布會，並介紹他的內閣部長。美聯社
瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson，中）今天在斯德哥爾摩舉行新聞發布會，並介紹他的內閣部長。美聯社

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）今天在瑞典國會做上任後首次施政方針報告以及提出內閣名單，報告中提到瑞典關切中國對台的武力恫嚇，並表示不會接受侵略性國家侵犯民主國家的自由。

瑞典國會昨天投票通過，由克里斯特森出任總理，克里斯特森今天在國會做出上任後第一次的政府施政方針報告。

他說，瑞典目前面臨許多嚴峻的挑戰，包括國內的幫派犯罪、槍擊案件、1994年以來最高的通膨率、高電費等問題，加上歐陸正在發生的俄烏戰爭，都讓局勢特別困難。

克里斯特森表示，新政府會謹記，社會先於國家，瑞典需要改變，而新政府的上任將會讓這些改變成真，雖然一開始會很艱難，但他相信沒有什麼問題是解決不了的。

其中在外交政策方面，克里斯特森指出，俄羅斯侵犯烏克蘭主權所造成的安全問題將會是未來幾年外交的重要工作，瑞典將會繼續維護民主價值。

他表示，民主價值將會成為瑞典未來外交政策的核心，瑞典將會與共同價值的國家合作。

他也提到，目前有上百萬的伊朗人正在努力爭取被西方社會視為理所當然的民主。

瑞典永遠不會接受侵略性國家侵犯民主國家的自由，霸權將不能凌駕於權利之上。

克里斯特森在報告中更進一步提到中國問題，他說，中國持續對台武力恫嚇令人憂心，他強調任何形式的武力威脅都是不可接受的，就算是聯合國安理會成員也一樣。

瑞典未來的對中政策將會與歐盟政策更加一致並有更明確的跨大西洋連結。

克里斯特森領導的溫和黨（Moderate Party）近年來多次在瑞典國會中對台灣表示支持，今年4月到台參訪的「瑞典國會議員與歐洲議會議員訪團」即由溫和黨的歐柏莉（Boriana Åberg）領團。

由右派陣營組成的瑞典新政府是2014年以來第一個右派內閣，新政策將包括打擊幫派犯罪、更嚴格的移民與補助政策、重拾核能、改善融合政策、禁止乞討以及打擊針對女性暴力等。

克里斯特森已於今天晉見瑞典國王卡爾十六世．古斯塔夫（King Carl XVI Gustaf），正式獲任命為瑞典第35任的總理。

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