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特拉斯被稱幽靈首相 新財相發起英式政變

中央社倫敦18日綜合外電報導
英國首相特拉斯（右）因稅制改革政策大轉彎而灰頭土臉，英國媒體標題以「屈辱」形容她處境，認為新財相韓特（站立者）已是實質首相。美聯社
英國首相特拉斯（右）因稅制改革政策大轉彎而灰頭土臉，英國媒體標題以「屈辱」形容她處境，認為新財相韓特（站立者）已是實質首相。美聯社

英國首相特拉斯（Liz Truss）因稅制改革政策大轉彎而灰頭土臉，令人懷疑她是否有能力繼續擔任領袖。英國媒體標題以「屈辱」形容她處境，認為新財相韓特已是實質首相。

法新社報導，英國右翼大報「每日電訊報」（The Daily Telegraph）在社論寫道：「很難想像近期內是否發生過比英國當下所面臨更嚴重的政治和經濟危機。」

立場曾為支持特拉斯的每日電訊報寫道，除非黨內議員給特拉斯「喘息空間」，否則她就會面臨成為英國史上任職時間第2短首相的「恥辱」。

特拉斯今天將與內閣會晤，並試圖爭取保守黨國會議員支持，其中有些人已公開表示不能再讓她擔任首相。她預定在明天國會「首相問答時間」（Prime Minister's Questions）面對議員質詢。

右翼八卦報「太陽報」（Sun）今天稱特拉斯為「幽靈首相」（The Ghost PM），左翼的「鏡報」（The Mirror）則稱她的處境為「災難性屈辱」。

新任財政大臣韓特（Jeremy Hunt）昨天在一場簡短的電視轉播談話中，取消前任財相夸騰（Kwasi Kwarteng）上個月宣布的幾乎所有減稅措施。面無表情的特拉斯則站在他旁邊。

英國媒體將韓特出手干預比擬為一場政變，「每日電訊報」的卡通將他描繪成一個身上戴滿功勳章的統帥，宣布「我們要暫時取得控制權，以穩定局面」。

左翼大報「衛報」（The Guardian）寫道：「這是一場非常英國式的政變。有禮貌到你幾乎有可能錯過它。」

保守黨國會議員蓋爾（Roger Gale）稱，韓特已成為「實質上的首相」，多名國會議員公開呼籲特拉斯走人，據報導有其他人密謀將她推翻。

保守黨國會議員華克（Charles Walker）告訴天空新聞網（Sky News）：「我認為她的地位難以維持。」他警告：「她若現在不走，到時將不是由她決定去留。」

英國國防部主管武裝部隊的次長哈佩（James Heappey）則告訴天空新聞網，特拉斯已「承認」錯誤。至於特拉斯是否已只是「名義上的首相」，哈佩堅稱：「她對所犯錯誤非常坦誠，並為此道歉…能這樣做算是有領導力。」

不過哈佩承認，「由於我們的政治相當敏感…我認為沒有機會再犯任何錯誤」。

特拉斯 英國 國防部

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