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蘇愷戰機墜民宅釀13死 俄當局：疑技術故障造成

中央社莫斯科18日綜合外電報導
昨天在靠近烏克蘭邊界俄南城鎮葉伊斯克墜毀的一架俄軍蘇愷戰機，失事原因很可能是「技術故障」。這架戰機墜落在住宅大樓，造成至少13人死亡。圖為今天早上警察在現場附近駐守。美聯社
昨天在靠近烏克蘭邊界俄南城鎮葉伊斯克墜毀的一架俄軍蘇愷戰機，失事原因很可能是「技術故障」。這架戰機墜落在住宅大樓，造成至少13人死亡。圖為今天早上警察在現場附近駐守。美聯社

俄羅斯當局今天表示，昨天在靠近烏克蘭邊界俄南城鎮葉伊斯克墜毀的一架俄軍蘇愷戰機，失事原因很可能是「技術故障」。這架戰機墜落在住宅大樓，造成至少13人死亡。

法新社報導，俄軍一架蘇愷（Sukhoi）Su-34戰機昨天墜落在葉伊斯克（Yeysk）一棟9層高住宅大樓，整棟樓陷入火海，但飛行員在墜機前成功跳傘逃生。死者當中包括3名兒童，另有19人受傷，其中4人傷勢嚴重。

俄羅斯負責調查重大犯罪事件的調查委員會（Investigative Committee）今天表示，這起墜機很可能是「一個技術故障」所造成。它已就是否違反飛行規則展開刑事調查，並已從戰機起飛的飛行場查扣燃料樣本，以及查扣墜機現場尋獲的飛行紀錄器。

俄羅斯國防部表示，這架戰機在飛行訓練過程中撞上大樓。這棟樓共有約600名住戶。

調查人員說，成功彈射逃生的戰機飛行員以及飛行場的工作人員，目前正在接受偵訊。

俄羅斯緊急事務部今天表示，救難人員已經停止在瓦礫堆中尋找生還者。這起事故令瀕臨亞速海（Sea of Azov）的葉伊斯克全鎮震驚。

克里姆林宮今天表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）對於這起災難的罹難者家屬「表達深切哀悼」。

俄羅斯 墜機 普亭

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