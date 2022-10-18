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外國訂單放緩 越南從服飾到手機工廠閒置 工人返鄉

編譯洪啟原／綜合外電
日經新聞報導，年終購物季前的經常需求正在枯竭，此時西方經濟體需求趨緩，正衝擊越南在內所有太平洋的經濟體。路透
日經新聞報導，年終購物季前的經常需求正在枯竭，此時西方經濟體需求趨緩，正衝擊越南在內所有太平洋的經濟體。路透

越南民眾潘玉英每年此時已開始為年底購物季感到雀躍不已，因她身處的成衣業常在聖誕節前接獲大批歐、美訂單。但今年看不到這個盛況。

日經新聞報導，年終購物季前的經常需求正在枯竭，此時西方經濟體需求趨緩，正衝擊越南在內所有太平洋的經濟體，而越南正是服裝、電子產品及其他熱門年節禮品的生產大國。

越南9月出口月減14.3%，加深外界對外國市場消費下滑的疑慮；海外市場此時正忙於應付通膨、燃料吃緊及經濟萎縮等議題。

越南寶麗金燙畫廠（Po Lai Kam）銷售經理潘玉英說：「如果歐美國家無法克服這個情況，我們可能會感到絕望。」這家公司主要在Nike、Puma、Yonex和Levi's的產品印上「越南製造」標籤。

在越南，鞋子、智慧手機及家具生產持續放緩。越南國營媒體報導，有些遭公司解僱的人已開始返鄉，與去年看到的情況一樣，但原因大不相同。大約在去年今日，越南政府取消嚴格的防疫限制，讓員工不必再待在工廠，於是有大批留廠員工紛紛逃往鄉下。

高盛集團表示，越南9月出口額降至299億美元，下滑幅度遠超預期，並寫下今年來大二大降幅。馬來亞銀行表示，越南的電腦、行動裝置及相關零組件拖累整體出口，主因全球需求放緩。

世界銀行表示，進口國的高庫存水位和消費持續放緩，將更進一步打擊亞洲出口需求。世銀預估，今年的區域經濟將成長3.2%，比4月預估的5%大幅下修。

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