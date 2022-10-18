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加拿大制裁34俄記者、演員 「不可能的任務」他也入列

中央社／渥太華17日即時報導
在西方擁有知名度的俄羅斯演員弗拉迪米爾馬西科夫（Vladimir Mashkov），遭到加拿大政府制裁。圖為馬西科夫（前）2011年演出「不可能的任務：鬼影行動」（Mission: Impossible - Ghost Protocol）的劇照。（取材自IMDb）
在西方擁有知名度的俄羅斯演員弗拉迪米爾馬西科夫（Vladimir Mashkov），遭到加拿大政府制裁。圖為馬西科夫（前）2011年演出「不可能的任務：鬼影行動」（Mission: Impossible - Ghost Protocol）的劇照。（取材自IMDb）

加拿大今天宣布對俄羅斯實施新一波制裁，對象是34名俄國記者、演員、電視節目主持人及國營電視台「紅星」（Zvezda），指他們是俄國政府的「宣傳代理人」。

這份名單包括以電影「衝出封鎖線」（Behind Enemy Lines）和「不可能的任務」（Mission Impossible）而在西方擁有知名度的演員弗拉迪米爾馬西科夫（Vladimir Mashkov）。

還有莫斯科日報「莫斯科共青團報」（Moskovskij Komsomolets）總編輯古塞夫（Pavel Gusev）和俄羅斯國營電視台第一頻道（Channel One）新聞部負責人克萊米諾夫（Kirill Kleimyonov）。

根據加拿大的聲明，渥太華指責他們散布虛假說辭，為俄羅斯政權無端在烏克蘭發動戰爭找藉口。

外交部長趙美蘭（Melanie Joly）說：「俄羅斯政權的戰爭端賴謊言和欺騙…監禁敢說真話的本國公民，並鉗制他們言論。」

趙美蘭說：「我們看穿了這些謊言。」

自俄國2月24日開始大規模入侵烏克蘭以來，加拿大已對在俄國、烏克蘭和白俄羅斯的個人和實體實施制裁，加計此次宣布，總數超過1400個。

在西方擁有知名度的俄羅斯演員弗拉迪米爾馬西科夫（Vladimir Mashkov...
在西方擁有知名度的俄羅斯演員弗拉迪米爾馬西科夫（Vladimir Mashkov），遭到加拿大政府制裁。圖為馬西科夫2010年的電影作品「邊疆」（Kray）。（取材自IMDb）

白俄羅斯 俄國 烏克蘭

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