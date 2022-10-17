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德總理拍板定案 最後3座核電廠全延後至2023年4月除役

編譯季晶晶／即時報導
德國總理蕭決定，最後剩餘的三座核電廠全數延後除役至2023年4月中。（美聯社）
德國總理蕭決定，最後剩餘的三座核電廠全數延後除役至2023年4月中。（美聯社）

德國總理蕭茲周一晚間決定，最後剩餘的三座核電廠全數延後除役，最遲至2023年4月中旬。柏林當局正試圖緩解前所未有的能源危機。

蕭茲的決定是為了結束他的兩個聯合政府盟友、綠黨和自由民主黨之間的對峙僵局。他的經濟部長哈柏克是綠黨黨主席，該黨堅持反對核能，但親商的自民黨，由財政部長林德納領導，認為德國應該動用所有的發電裝置容量來解決眼下危機。

在內閣裡也負責能源的哈柏克，原先計劃只讓最後三座核電廠的其中兩座，位於南部地區的Isar 2和Neckarwestheim 2，運轉至2023年4月。但林德納力爭讓三座核電廠，包括位於北部下薩克森邦的Emsland，全都延後除役至2024年。在2011年日本福島核災後，時任德國總理梅克爾決定分階段廢除核電，三座核電廠原訂12月31日除役。

儘管德國天然氣儲存設施的充盈率已達95%，但電力業者警告，可能不足以應付冬季所需。德國四大電力公司全數呼籲三座核電繼續運轉直至明年春天，以緩解電力供應緊張的問題。

德國能源監管機構Federal Network Agency局長穆勒容蕭茲的決定是「明智的妥協」，以保障能源供應。

德國 蕭茲 梅克爾

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