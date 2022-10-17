中國駐英領事館毆打港人 英外交部：不便多評論

香港人16日到駐曼徹斯特中國總領事館外抗議。圖為中領館的工作人員走向一張印有中國國家主席習近平照片的海報，將其移除。Getty Images

中共 20大昨天登場，數名旅英港人在中國駐曼徹斯特總領事館外抗議，竟遭暴力相向。英國 外交部回應中央社詢問時表示，不便對警方調查中的事件多作評論。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，中國共產黨第20次全國代表大會16日在北京召開之際，一群旅英港人在中國駐曼徹斯特總領事館外和平抗議，隨後數名人士自領事館走出、破壞現場「天滅中共」等宣傳條幅及中國國家主席習近平漫畫肖像 ，引發不滿。

雙方爆發衝突，期間一度有抗議民眾遭拖入領事館區毆打，幸獲趕赴現場的英方員警救出。

相關影片與照片在社群媒體流傳，並顯示中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原不僅在現場目睹事發經過，更參與其中。曼徹斯特警方當下疑似對如何拿捏處置分寸有疑慮，過程中被迫與領事館相關人士「搶奪」被拖入領館區域的抗議民眾，也引發議論。

按外交慣例，使館、領事館區域需經館方許可才能進入，且外交人員具「外交豁免權」。

英國國會外交委員會新任主席凱恩斯（Alicia Kearns）、執政黨保守黨前黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）等「對中鷹派」國會議員皆呼籲政府召見中國駐英大使鄭澤光，並要求外交大臣柯維立（James Cleverly）及內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）即刻展開調查，驅逐違法中方人員。

身為首相特拉斯 （Liz Truss）的盟友，史密斯更呼籲首相府要求鄭澤光道歉。不過，首相發言人僅表示，相關報導「顯然令人深感憂心」。

這名發言人說，據了解，大曼徹斯特地區警方已對事件即刻作出反應，相關調查正進行中，此時多作評論並不恰當。

面對中央社等媒體詢問，英國外交部僅回應，可參考首相發言人以上聲明。內政部則不願置評。

在特拉斯要求下，英國政府已著手修訂去年3月發布的外交國防安全政策綜合檢討報告（The Integrated Review），預計調升對中國的威脅評估，以符合特拉斯競選首相時提出的主張。特拉斯以「對中強硬」著稱。

日前傳出英國政府可望本月內就會正式將中國定調為「威脅」，也就是較「體制競爭者」或原來報告提到的「對英國經濟安全構成最大國家級威脅」更進一步。

不過，相關消息未經證實，而9月6日剛上任的特拉斯如今更因財政、經濟等問題陷入權力保衛戰，如何在國安、外交等領域維持「可恃戰力」，值得觀察。

不少分析人士指出，若在實務層面缺乏說服力，將中國定位為「威脅」，恐怕象徵效果遠大於實質意義。