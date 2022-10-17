法12歲箱屍少女曾遭性侵虐待 主嫌為24歲女遊民

法國巴黎14日晚間驚傳一名12歲女孩蘿拉遇害後，被棄屍在所居住的大樓內院角落的塑膠箱中。圖為17日2名少年看著大樓入口處放置鮮花悼念蘿拉。Getty Images

法國巴黎市中心14日驚傳12歲少女箱屍案，震驚全國。檢方表示，少女生前疑遭性侵 、虐待，最後窒息，並於今早傳喚拘提兩嫌，主嫌為24歲的外籍女遊民 ，治安與移民議題再度引發熱議。

法國巴黎14日晚間驚傳一名12歲女孩遇害後，被棄屍在所居住的大樓內院角落的塑膠箱中。檢方今早傳喚兩名嫌疑人，並將兩人拘提收押。案件主嫌為年僅24歲的女性遊民Dahbia B.，另有一名43歲的男性共犯，兩人皆來自阿爾及利亞。

影片來源：YouTube New York Post

據檢方表示，少女生前恐遭性侵與虐待，將以謀殺、性侵、虐待15歲以下未成年人與藏匿屍體等罪名偵辦此案。

國中少女蘿拉（Lola）14日下午放學後不見蹤跡。家人焦急報告失蹤後，警方調閱監視器並詢問周邊住戶，整區不少民眾自發加入搜查行列。有人表示曾在一位女性要求下協助搬運箱子，最後是一名遊民於當晚發現大樓中庭箱子裡被布掩蓋的屍體。

蘿拉遺體遭嚴重擠壓，有綑綁跡象。屍檢報告顯示，女孩為窒息而亡。反罪犯調查組立即接手案件，並於隔天凌晨逮捕嫌犯。

根據監視器畫面，蘿拉當天下午有回到居住的大樓玄關，但隨即出現一名女子向她招手問候，並邀請她離開大樓，蘿拉表情看似警覺，但仍跟著走出去。這名女子長相與Dahbia B.神似，據調查人員表示，主嫌可能患有精神疾病。

案件發生在人來人往的巴黎第19區，令人難以致信。案發3天後，學校週一開課，氣氛沈重哀傷，蘿拉就讀的喬治布萊森斯（Georges-Brassens）國中外擺滿鮮花，市政府派來的安全人員與學校職員站在門口迎接學生，試圖給予孩童安全感和安慰。

2名學童家長蓋斯米（Gasmi）向巴黎人報（Le Parisien）表示，「我們很難過，我女兒晚上哭了，也睡不著。她認識蘿拉，也去過她家好幾次幫她慶生。這個街區再也不安全。之後我妻子和我每天早上和傍晚都會來學校接送」。

蘿拉家就在學校前面，這樣一段路也發生危險。許多居民都焦心詢問：「到底發生什麼了？」一名母親坦言，案發隔天兒子本應要去上運動課，「但他現在連家門都不想出」。

巴黎第19區區長達格紐（François Dagnaud）今早也現身學校，試圖安撫家長與孩子的擔憂。他向媒體指出，政府會出動心理醫生與護理人員，陪伴生師渡過這段極度悲傷的時期，並強調學校是安全的地方。

法國民眾與政治人物也紛紛在社群媒體 為蘿拉哀悼、祈禱，並要求司法單位為受害者伸張正義。但由於嫌犯為外籍者，極右翼政黨國民聯盟（RN）和收復黨（Reconquête !）政治人物質疑政府無所作為，部分推文甚至出現企圖煽動排外情緒的字眼。