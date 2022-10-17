英國新財相幾乎全盤撤銷首相預算方案 縮減能源補助

英國新財政大臣韓特幾乎全盤撤銷首相特拉斯引發市場混亂的迷你預算方案。(美聯社)

英國 新財政大臣韓特今天幾乎全盤撤銷首相特拉斯 引發市場混亂的迷你預算 方案，並縮減大型能源補助計畫。韓特還說，英國必須重建投資人對政府的信心。

路透報導，英國首相特拉斯（Liz Truss）提出的經濟方案引發市場動盪，造成英國資產價值重挫，韓特（Jeremy Hunt）14日臨危受命出任財相，解決公共財政問題。韓特表示，英國在尋求經濟成長之前，必須恢復信心和穩定。

韓特指出，原先規劃的減稅方案修正後每年將可籌資320億英鎊（約360億美元）。英國政府也必須削減支出，以縮減公共財政缺口。根據星期泰晤士報（Sunday Times）報導，英國財政缺口達720億英鎊。

韓特說：「隨著我們貫徹追求成長的使命，我仍對英國長期經濟前景十分有信心。但成長有賴信心和穩定，而英國總是憑藉自身實力。」

格林威治時間10時20分，英鎊兌美元匯價擴大升幅至1.2%。政府公債價格則小幅走高。

英國央行英格蘭銀行堅持在14日結束提振債市措施，迫使韓特必須在週末期間想方設法削減支出，以便趕在今天債市開盤前端出方案。

韓特一如外界預期撤銷部分減稅計畫，但削減能源補助計畫規模則出乎外界預料。

英國首相特拉斯之前宣布在能源價格飆升期間，對家庭和企業提供為期2年的補助計畫。這項計畫6個月將耗費600億英鎊。韓特今天表示，這項能源補助計畫將實施到明年4月，之後將縮小範圍和規模。

英國財政部表示，韓特將在既定的10月31日公布完整版的中期財政計畫，同時預算責任局（Office for Budget Responsibility）將提供獨立預測。