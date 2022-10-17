英宮甄嬛傳？凱特傳不爽卡蜜拉擺皇后架子 戰火將點燃

卡蜜拉（左起）、查理、威廉、凱特的合照位置安排，被認為充滿玄機。圖／摘自IG

英國皇室上個月才面臨伊麗莎白二世女王96歲辭世、查理繼位的重大變局，一個多月之後，情況似乎不如外界以為的穩定，王后卡蜜拉、王儲之妻凱特 王妃屢被懷疑婆媳不和，造成後宮混亂，成為新王朝的隱憂。本期「Star」雜誌就以封面報導，凱特強烈質疑卡蜜拉當王后的合適度，兩人爆發爭執，戰火即將引燃。

卡蜜拉「小三上位」、奪去本該是情敵黛安娜的王后寶座雖是舉世皆知，她卻並未因此低調收斂，「Star」稱她的氣焰十足，連外界眼中的「皇室好媳婦」凱特都已到忍耐極限，深深認為自己比一度是民眾最討厭皇室成員的婆婆，更有當英國王后的資格，對於卡蜜拉種種擺譜作態，加倍看不順眼。

以卡蜜拉目前的尊貴身分，可以要求凱特等人屈膝行禮，凱特不免怒氣更衝腦門，於是有一回在溫莎堡，兩人大吵一番，對於婆媳關係的改善，一點都沒有幫助。

由於皇室本來期望把王儲威廉 和妻子凱特、威廉的弟弟哈利 與其妻梅根，包裝成「新世紀皇室4人組」，作為皇室作風與時俱進、能夠跨入21世紀的象徵，哪知哈利和梅根鬧出走，只好重新組合，變成查理、卡蜜拉、威廉與凱特的4人組，本該同心的卡蜜拉和凱特，因為強烈的心結，在合照時中間夾著彼此的夫婿，維持遙遠的距離，透露不少玄機。