傳英上百議員醞釀逼宮 擬本周拉首相特拉斯下台

英國首相特拉斯（Liz Truss）。（Getty Images）

「每日郵報」報導，英國 國會議員本周將試圖將首相特拉斯 （Liz Truss）趕下台，不過當局警告，此舉可能引發大選。

「每日郵報」（Daily Mail）引述不具名消息人士報導，英國執政黨保守黨（Conservative Party）有超過100名國會議員準備向黨團「1922委員會」主席布雷迪（Graham Brady）提交對特拉斯的不信任信函。1922委員會負責籌辦黨魁選舉。

路透社報導，英國自2016年公投決定脫離歐洲聯盟以來，已失去了3位首相，如今又陷入政治危機。

每日郵報報導說，國會議員將敦促布雷迪告訴特拉斯「她的時間到了」，或是改變政黨規定，允許立即對她的領導權進行信任投票。

報導還說，布雷迪據說反對此舉，認為特拉斯與新任財政大臣韓特（Jeremy Hunt）應該獲得於本月31日在預算 中提出經濟策略的機會。

另外，「泰晤士報」（The Times）報導，部分國會議員已秘密討論取代特拉斯的新領袖人選。

特拉斯先前競選時承諾減稅後，上個月剛贏得保守黨黨魁選舉，但在撤銷減稅計畫的關鍵部分後，個人仕途面臨考驗。

這場混亂使得黨內不滿情緒升高。民調顯示保守黨支持度落後在野的工黨（Labour Party）。

美聯社報導，特拉斯才上任短短6周，她的自由主義經濟政策引發了金融危機、央行緊急干預、多次政策「髮夾彎」以及換掉財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng），由長期盟友韓特本月14日接任。

報導說，特拉斯名義上仍是首相，但政府的權力已轉移到韓特身上。韓特先前示意在本月31日發表中期預算計畫時，打算將她的經濟計畫中剩餘的大部分都取消。他曾表示，英國將需要增加稅收和削減公共開支，以恢復政府的財政信譽。

不過，韓特今天堅稱「首相主導一切」。

韓特告訴英國廣播公司（BBC）：「她有在聽，有在改變。她一直願意做政治上最困難的事，那就是改變方針。」