我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

包包飄「惡臭味」全機作噁 美航班迫降佛州 乘客急送醫

「癌症疫苗」有突破 BioNTech創始人：有望2030前上市

傳英上百議員醞釀逼宮 擬本周拉首相特拉斯下台

中央社／即時報導
英國首相特拉斯（Liz Truss）。（Getty Images）
英國首相特拉斯（Liz Truss）。（Getty Images）

「每日郵報」報導，英國國會議員本周將試圖將首相特拉斯（Liz Truss）趕下台，不過當局警告，此舉可能引發大選。

「每日郵報」（Daily Mail）引述不具名消息人士報導，英國執政黨保守黨（Conservative Party）有超過100名國會議員準備向黨團「1922委員會」主席布雷迪（Graham Brady）提交對特拉斯的不信任信函。1922委員會負責籌辦黨魁選舉。

路透社報導，英國自2016年公投決定脫離歐洲聯盟以來，已失去了3位首相，如今又陷入政治危機。

每日郵報報導說，國會議員將敦促布雷迪告訴特拉斯「她的時間到了」，或是改變政黨規定，允許立即對她的領導權進行信任投票。

報導還說，布雷迪據說反對此舉，認為特拉斯與新任財政大臣韓特（Jeremy Hunt）應該獲得於本月31日在預算中提出經濟策略的機會。

另外，「泰晤士報」（The Times）報導，部分國會議員已秘密討論取代特拉斯的新領袖人選。

特拉斯先前競選時承諾減稅後，上個月剛贏得保守黨黨魁選舉，但在撤銷減稅計畫的關鍵部分後，個人仕途面臨考驗。

這場混亂使得黨內不滿情緒升高。民調顯示保守黨支持度落後在野的工黨（Labour Party）。

美聯社報導，特拉斯才上任短短6周，她的自由主義經濟政策引發了金融危機、央行緊急干預、多次政策「髮夾彎」以及換掉財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng），由長期盟友韓特本月14日接任。

報導說，特拉斯名義上仍是首相，但政府的權力已轉移到韓特身上。韓特先前示意在本月31日發表中期預算計畫時，打算將她的經濟計畫中剩餘的大部分都取消。他曾表示，英國將需要增加稅收和削減公共開支，以恢復政府的財政信譽。

不過，韓特今天堅稱「首相主導一切」。

韓特告訴英國廣播公司（BBC）：「她有在聽，有在改變。她一直願意做政治上最困難的事，那就是改變方針。」

特拉斯 英國 預算

上一則

北約、俄核演習 17日同時舉行 憂擦槍走火

延伸閱讀

英國新財相警告稅將不減反增 特拉斯傳面臨逼宮危機

英國新財相警告稅將不減反增 特拉斯傳面臨逼宮危機
影／第一槍...保守黨前大臣籲特拉斯辭英相

影／第一槍...保守黨前大臣籲特拉斯辭英相
特拉斯「完了」？保守黨內有人認為她有一半機率撐不到聖誕

特拉斯「完了」？保守黨內有人認為她有一半機率撐不到聖誕
英短命財相38天下台 特拉斯政策轉彎：提高企業稅

英短命財相38天下台 特拉斯政策轉彎：提高企業稅

熱門新聞

哈利與梅根在美國的房事挑戰重重。（路透）

房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神

2022-10-11 07:28
俄國總統普亭（左）與塔吉克總統拉赫蒙（右）。美聯社

普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重

2022-10-15 09:48
哈利（中）被稱從小已經被父親查爾斯（右）深深傷害，精神極度困擾。（路透資料照片）

哈利為何愛死梅根？皇室專家稱他被父親傷害太深

2022-10-09 10:26
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

澤倫斯基以簡體中文推文譴責俄國 網友：給投棄權的中國看

2022-10-13 12:46
「什麼都能外送！」探討外送員勞動權益問題。圖／三民書局提供

20年資深社會記者轉行外送員 他拆穿年薪7萬美元假象

2022-10-09 17:05
俄國國防部8日宣布，任命強硬派將領蘇羅維基出任烏克蘭俄軍指揮官。（美聯社）

俄國新指揮官蘇維羅基上任 以殘暴與貪腐出名

2022-10-09 16:20

超人氣

更多 >
「把你的傻x口罩摘掉」亞裔夫妻地鐵內遭恐嚇

「把你的傻x口罩摘掉」亞裔夫妻地鐵內遭恐嚇
小S拷問姊夫「為何愛大S而不是她」 具俊曄答案網笑噴

小S拷問姊夫「為何愛大S而不是她」 具俊曄答案網笑噴
習近平重提「動武」 兩岸倒回20年前

習近平重提「動武」 兩岸倒回20年前
新亞型變異病毒BQ.1+BQ.1.1蔓延 佛奇喊棘手

新亞型變異病毒BQ.1+BQ.1.1蔓延 佛奇喊棘手
北京高度緊張 再爆罷習抗議標語 日漫畫影片「死亡筆記」遭封殺

北京高度緊張 再爆罷習抗議標語 日漫畫影片「死亡筆記」遭封殺