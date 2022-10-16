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「四肢走路、只會吠叫」烏克蘭女被狗養大 翻拍紀錄片

聯合新聞網／即時報導
馬萊雅八歲時從狗窩裡被發現。（影片截圖）
馬萊雅八歲時從狗窩裡被發現。（影片截圖）

曾有電影拍出被猩猩扶養長大的人類，在烏克蘭則發生有女孩跟著狗一起生活成長，被發現時只會吠叫，讓發現者相當震驚。

根據太陽報報導，烏克蘭女孩馬萊雅3歲時被長期酗酒的父母親鎖在屋外，為了保暖她鑽進狗窩裡與她的寵物狗奈達生活，周遭的流浪漢與奈達都把馬萊雅當自己人，一起分享食物，保護她免於傷害。

據了解，馬萊雅被發現時是四肢著地從圍欄裡爬出，只會吠叫，行為與狗沒有不同。當她被救出時，她失去說話能力，只會用手跟腳在地上跑來上去，並跟狗一樣對著他人吠叫。而吃東西也在地上吃，甚至跟狗一樣用舔的清潔自己，缺乏人類的技能。

8歲的馬萊雅被發現後帶回安置，儘管她被送往寄宿家庭並學習走路與說話，但仍有些像狗的行為無法改善，如她會像狗一樣把東西藏起來，而醫生也表示她不太可能完全康復。即便她成年後，專家們也判定她只有6歲小孩的心智年齡。

現在馬萊雅已經38歲，被安置在可以照顧動物的安養院，她可以跟人講話並表達情緒，其中一位安養院醫護人員表示：「當時她被帶來時，不像一個人，而像一隻動物。不過半年後，她完全變了。」

關於馬萊雅的故事也被拍成紀錄片，這60分鐘的影片中她想見虐待自己的父母，她說：「我非常想親眼看見他們，因為我被告知我沒有父母，但實際上我有。」

製作團隊試著找出她的雙親，雖然沒有找到母親，但找到她的父親並安排他們團聚。在畫面中，兩人保持沈默，直到馬萊雅給父親一個擁抱後，之後父親也介紹了同父異母的妹妹給她。

來源：markmcdermott

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