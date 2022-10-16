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「王冠」又惹禍 指查理秘謀逼母退位 前英相轟造謠

記者蘇詠智／即時報導
查理（左）被指曾想逼母親伊麗莎白二世退位，友人砲轟是惡意造謠。（路透資料照片）
查理（左）被指曾想逼母親伊麗莎白二世退位，友人砲轟是惡意造謠。（路透資料照片）

Netflix獲獎不斷的大戲「王冠」，全新第5季下個月9日才要推出，已經未演先遭砲轟。由於第5季會挖開更多現任國王查理三世還是王儲時，與前妻黛安娜、當時還是情人的現任妻子卡蜜拉等更多不堪內幕，本就被預期會讓皇室人員看得七上八下，而伊麗莎白二世女王上個月才去世，「王冠」新一季馬上就有一段提到查理想逼女王退位，被認為「在傷口上灑鹽」。

根據英國「每日郵報」報導，「王冠」第5季不但要呈現黛安娜在BBC專訪中說出「婚姻裡有3個人」驚世名言、再次喚起外界「現任王后曾是毀人婚姻第三者」的醜陋往事，更有一集演到查理與首相梅傑會談，秘謀要逼母親退位。

查理當了70年的王儲，最後是在母親去世的情況下才繼位，連登基大典都還沒辦，就被揭露早已處心積慮想當王，情何以堪？而梅傑此刻也沒有落井下石，稱「王冠」中的這段情節從來沒發生過，此時這樣演真的是惡意造謠。

女王還在世時，「王冠」就是皇室人員眼中的地雷，英國文化大臣前年曾要求Netflix播出前打上警語、告知觀眾內容並非事實，Netflix沒有照辦。現在皇室才經過重大變動，查理的領導權威尚未樹立，「王冠」就推出對他殺傷力強大的情節，也難怪皇室人員要在戲還未上時搶先出手攻擊，但亦有可能愈罵愈挑起觀眾的好奇心，反倒讓收視更高。

「王冠」第5季的女王與王夫碰到更多突發的挑戰。圖／摘自IG
「王冠」第5季的女王與王夫碰到更多突發的挑戰。圖／摘自IG
「王冠」第5季裡查理、黛安娜和兩個兒子看似和樂，其實並不美滿。圖／摘自IG
「王冠」第5季裡查理、黛安娜和兩個兒子看似和樂，其實並不美滿。圖／摘自IG
「王冠」第5季的黛安娜，已深陷痛苦的婚姻中。圖／摘自IG
「王冠」第5季的黛安娜，已深陷痛苦的婚姻中。圖／摘自IG
「王冠」第5季的查理和卡蜜拉並沒中止婚外情。圖／摘自IG
「王冠」第5季的查理和卡蜜拉並沒中止婚外情。圖／摘自IG

Netflix 英國 查理三世

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