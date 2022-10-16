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德黑蘭監獄囚犯鬥毆後縱火 司法部門：4死61傷

中央社杜拜16日綜合外電報導
伊朗首都德黑蘭的伊文監獄爆發火災，司法部門表示共有4名囚犯死亡、61人受傷。(美聯社)
伊朗首都德黑蘭的伊文監獄爆發火災，司法部門表示共有4名囚犯死亡、61人受傷。(美聯社)

伊朗女子艾米尼（Mahsa Amini）上月遭警方關押後死亡，引發全國動盪，首都德黑蘭的伊文監獄昨夜也爆發火災，司法部門今天在網站上表示，共有4名囚犯死亡、61人受傷。

根據法新社，伊朗司法部門的米桑線上（Mizan Online）網站報導，「4名囚犯因為吸入火災引發的濃煙死亡，61人受傷」，且有4名傷者「情況嚴重」。

影片來源：YouTube ABC News

伊朗國家電視台播出的影像則顯示，消防人員在伊文監獄（Evin prison）勘查一間屋頂受火勢損毀的工作室。影片中也顯示，囚犯看似正待在牢房內睡覺，監獄已經恢復平靜。

伊朗當局稱，「幾名金融與竊盜罪犯鬥毆後」，監獄工作室遭人縱火。這座監獄關了許多面臨危害安全罪名的人，包括擁有雙重國籍的伊朗人民。

路透社取得的影像顯示，抗議者昨晚至今天上午在車陣中遊行，朝著伊文監獄前進。

惡名昭彰的伊文監獄內關了罪犯和政治犯，長期受到西方人權團體批評。美國在2018年以「嚴重侵犯人權」為由將它列入黑名單。

拜登總統（Joe Biden）昨天前往俄勒岡州波特蘭（Portland）參與選舉活動途中，被問及伊文監獄的火災，他形容伊朗政府「如此暴虐」，同時也為伊朗抗議者的勇氣感到驚訝。

伊朗外交部則稱，拜登表態支持反政府抗議，是在干涉國家事務。

伊朗 監獄 拜登

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