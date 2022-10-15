榴槤乾、熱水壺夾藏毒品 擬運往台灣 泰國機場攔截

泰國官員12日在曼谷的蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）攔截了一批從柬埔寨寄出要運往台灣的毒品。（Getty Images）

泰國 政府日前在曼谷的機場 攔截一批夾藏在熱水壺和榴槤乾內的毒品 ，這批從柬埔寨寄出準備要運往台灣的海洛英總重7.2公斤，市價達到2160萬泰銖（約56.6萬美元）。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國關務局（Custom Department）局長帕查拉（Patchara Anuntasilpa）今天表示，官員12日在曼谷的蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）攔截了一批從柬埔寨寄出要運往台灣的毒品。

帕查拉指出，官員在機場攔截了1個熱水器和4箱榴槤乾，檢查後發現熱水器內有10塊海洛英磚，總重3.7公斤，裝榴槤乾的袋子內則發現了3.5公斤的海洛英，總共查獲7.2公斤的海洛英，市價約2160萬泰銖。

帕查拉表示，這項攔截行動是由關務局、泰國肅毒委員會（ONCB）、泰國皇家警察緝毒局（NSB）以及武裝安全中心（Armed Forces Security Center）組成的機場攔截專案小組（Airport Interdiction Task Force） 執行。

帕查拉指出，泰國政府將和柬埔寨官方以及台灣的關務單位和司法單位合作，持續進行調查工作。