我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克改口：SpaceX將繼續資助烏克蘭星鏈服務

陪審員庭訊中對被告調情？ 底特律法官：我會緊盯

榴槤乾、熱水壺夾藏毒品 擬運往台灣 泰國機場攔截

中央社曼谷15日專電
泰國官員12日在曼谷的蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）攔截了一批從柬埔寨寄出要運往台灣的毒品。（Getty Images）
泰國官員12日在曼谷的蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）攔截了一批從柬埔寨寄出要運往台灣的毒品。（Getty Images）

泰國政府日前在曼谷的機場攔截一批夾藏在熱水壺和榴槤乾內的毒品，這批從柬埔寨寄出準備要運往台灣的海洛英總重7.2公斤，市價達到2160萬泰銖（約56.6萬美元）。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國關務局（Custom Department）局長帕查拉（Patchara Anuntasilpa）今天表示，官員12日在曼谷的蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）攔截了一批從柬埔寨寄出要運往台灣的毒品。

帕查拉指出，官員在機場攔截了1個熱水器和4箱榴槤乾，檢查後發現熱水器內有10塊海洛英磚，總重3.7公斤，裝榴槤乾的袋子內則發現了3.5公斤的海洛英，總共查獲7.2公斤的海洛英，市價約2160萬泰銖。

帕查拉表示，這項攔截行動是由關務局、泰國肅毒委員會（ONCB）、泰國皇家警察緝毒局（NSB）以及武裝安全中心（Armed Forces Security Center）組成的機場攔截專案小組（Airport Interdiction Task Force） 執行。

帕查拉指出，泰國政府將和柬埔寨官方以及台灣的關務單位和司法單位合作，持續進行調查工作。

泰國 機場 毒品

上一則

汽車到處漂...希臘克里特島暴雨釀災 造成1死2失蹤

下一則

澤倫斯基：當前最艱困戰線在烏東巴赫姆特

延伸閱讀

疫後旅客回升 芝城2大機場滿意度均下降

疫後旅客回升 芝城2大機場滿意度均下降
馬里蘭大學研究：機場噪音危害新生兒健康

馬里蘭大學研究：機場噪音危害新生兒健康
謝安宜打擊毒品 重罪起訴嫌犯 公辯律師辦公室質疑

謝安宜打擊毒品 重罪起訴嫌犯 公辯律師辦公室質疑
台灣解封 免居家檢疫 全球疫情警示降至2級

台灣解封 免居家檢疫 全球疫情警示降至2級

熱門新聞

哈利與梅根在美國的房事挑戰重重。（路透）

房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神

2022-10-11 07:28
哈利（中）被稱從小已經被父親查爾斯（右）深深傷害，精神極度困擾。（路透資料照片）

哈利為何愛死梅根？皇室專家稱他被父親傷害太深

2022-10-09 10:26
俄國總統普亭（左）與塔吉克總統拉赫蒙（右）。美聯社

普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重

2022-10-15 09:48
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

澤倫斯基以簡體中文推文譴責俄國 網友：給投棄權的中國看

2022-10-13 12:46
克里米亞大橋8日上午發生爆炸，遠處就能見到火光和濃煙。（美聯社）

克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭

2022-10-08 11:03
美國前總統川普8日在內華達明登太浩機場舉行的「拯救美國」集會上向支持者發表談話。（歐新社）

川普籲俄烏趕快談判：否則恐引發第三次世界大戰

2022-10-09 06:58

超人氣

更多 >
心臟病發死了90分鐘 他復活後揭露「死後世界」樣貌

心臟病發死了90分鐘 他復活後揭露「死後世界」樣貌
鍾鎮濤女兒上英國名校 老婆不捨「哭暈在飛機上」

鍾鎮濤女兒上英國名校 老婆不捨「哭暈在飛機上」
WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見

WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見
世說新聞/台裔教授2患癌 大陸小哥不遠千里來救命

世說新聞/台裔教授2患癌 大陸小哥不遠千里來救命
「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？

「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？