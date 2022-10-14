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環保人士潑番茄汁抗議 梵谷名畫向日葵有驚無險

中央社倫敦14日綜合外電報導
環保人士今天在英國國家美術館進行抗議活動時，把裝在罐頭裡的番茄汁潑向荷蘭名畫家梵谷的作品「向日葵」。美聯社
環保人士今天在英國國家美術館進行抗議活動時，把裝在罐頭裡的番茄汁潑向荷蘭名畫家梵谷的作品「向日葵」。美聯社

根據社群媒體推特流傳的一段影片顯示，環保人士今天在英國國家美術館進行抗議活動時，把裝在罐頭裡的番茄汁潑向荷蘭名畫家梵谷的作品「向日葵」。由於該畫有玻璃覆蓋，並未受損。

影片來源：youtube/ABC News

法新社報導，倫敦都會區警察局表示，2名來自環保團體「攔住石油」（Just Stop Oil）的抗議人士，在位於英國首都倫敦市中心特拉法加廣場（Trafalgar Square）的國家美術館（National Gallery）「把一種物質扔擲到一幅畫上」，兩人隨後遭到倫敦都會區員警逮捕。

根據英國「衛報」（The Guardian）環境記者蓋爾（Damien Gayle）在推特（Twitter）發布的一支影片，2名女子身穿寫著Just Stop Oil標語的T恤，將罐頭打開後把番茄汁潑向梵谷（Vincent van Gogh）代表畫之一「向日葵」（Sunflowers）。「攔住石油」也轉推這部影片。

影片顯示，兩名女子隨後用膠水將自己的手黏在牆上，其中一人大吼：「藝術或生命哪個更值錢？你們比較關切一幅畫的保護，還是保護我們的地球與人類？」

片段中當番茄汁擊中畫作時，可聽見有人大叫「我的天哪」。一些番茄汁還從畫框滴到地面，這時可聽見另一人呼喊警衛。

「攔住石油」發布聲明表示，他們的運動人士在倫敦時間今天上午11時將2罐亨氏（Heinz）罐頭番茄汁砸向「向日葵」，以要求英國政府停止一切新的石油和天然氣開採計畫。

「攔住石油」還說，這幅畫的價值估計有8420萬美元。

英國媒體報導，「向日葵」被一層玻璃所覆蓋，國家美術館發布聲明稱，畫框受到一些輕微的損害，但這幅畫安然無恙。

石油 英國 美術館

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