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又一企業撤出俄國 法食品巨擘達能將脫手多數業務

中央社巴黎14日綜合外電報導
法國食品業龍頭達能集團（Danone）今天宣布，它打算將在俄羅斯的乳製品及以植物為基礎的食品兩類產品業務控制權轉移，只在當地保留嬰兒營養食品部門。歐新社
法國食品業龍頭達能集團（Danone）今天宣布，它打算將在俄羅斯的乳製品及以植物為基礎的食品兩類產品業務控制權轉移，只在當地保留嬰兒營養食品部門。歐新社

法國食品業龍頭達能集團（Danone）今天宣布，它打算將在俄羅斯的乳製品及以植物為基礎的食品兩類產品業務控制權轉移，只在當地保留嬰兒營養食品部門。

法新社報導，達能原本是俄羅斯今年2月入侵烏克蘭之後，少數還留在俄國的跨國企業之一。達能如今表示，將俄羅斯乳製品業務的實質控制權轉移，可能造成最多10億歐元（約9.7億美元）的資產減記。

2022年迄今，達能在俄羅斯乳製品銷售額占集團總銷售淨額的5%。

達能在聲明中說：「我們認為，對員工、消費者和業務夥伴而言，要確保當地業務長期延續，這是最好的選擇。」它還表示，這筆交易需要獲得當局同意。

不過，達能會保留在俄羅斯的「特製營養品」分支業務，產品包括嬰兒奶粉。

達能今年3月表示，它在俄羅斯聘有8000人，會繼續在當地營運。當時俄國剛開始入侵烏克蘭，許多跨國企業都已宣布中止在俄國業務。

然而到了7月，達能已提及，在俄羅斯與烏克蘭的營運環境「極為緊繃」。

大批西方大型企業已相繼撤出俄羅斯，包括連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）和速食業巨擘麥當勞（McDonald's），這兩大品牌在當地業務被俄國業者收購後，更換店名和商標，又重新開張。

丹麥玩具製造商樂高（Lego）7月宣布無限期停止在俄羅斯的商業運作，終止與一家在當地經營81間樂高門市的零售業集團合作。

法國汽車大廠雷諾（Renault）5月撤離俄羅斯時，則將當地資產轉移給俄國政府。

其他逐步縮減在俄羅斯業務的跨國企業，包括運動用品製造商耐吉（Nike）與阿迪達斯（Adidas）、服飾品牌H&M、家具家飾品牌宜家（Ikea）及美國科技業大廠思科（Cisco）等。

法國食品業龍頭達能集團（Danone）今天宣布，它打算將在俄羅斯的乳製品及以植物...
法國食品業龍頭達能集團（Danone）今天宣布，它打算將在俄羅斯的乳製品及以植物為基礎的食品兩類產品業務控制權轉移，只在當地保留嬰兒營養食品部門。歐新社

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