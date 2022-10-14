英國財政大臣證實被開除 1970年以來最短命

英國財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng，圖）今天在推特（Twitter）公布辭職信，他表示已經接受英國首相特拉斯（Liz Truss）要求卸下職務。夸騰成為英國自1970年以來最短命財相。美聯社

英國 財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）今天在推特 （Twitter）公布辭職信，他表示已經接受英國首相特拉斯 （Liz Truss）要求卸下職務。夸騰成為英國自1970年以來最短命財相。

特拉斯上月宣布激進減稅計畫後，引發英鎊狂貶、債市面臨拋售潮，致使英國央行英格蘭銀行（Bank of England, BOE）緊急干預市場，宣告將購買長期國債，避免發生金融危機。

近日有媒體報導臆測，特拉斯可能會政策大轉彎，調整迷你預算案。夸騰趕緊縮短本週在華盛頓的全球財長會議行程，匆匆返回英國。英國媒體隨後報導，夸騰將被撤換。

路透報導，夸騰連夜從華盛頓趕回倫敦後，已經同意特拉斯的要求，辭職下台。唐寧街證實，才擔任首相37天就已風波不斷的特拉斯將於今天稍晚舉行記者會。

夸騰在推特公布他呈給特拉斯的辭職信，他在信中表示，「妳要求我卸下妳麾下財政大臣的職務，我已經接受」。

夸騰是英國自1970年以來任職時間最短的財政大臣，他的繼任者將成為英國最近4個月以來上任的第4位財政大臣。英國任期最短的財相麥勞德（Iain Macleod）因為猝死而中斷任期。