官宣 英國前外交大臣杭特接任財政大臣

英國前外交大臣杭特。路透

就職不滿6周的英國 財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）辭職後，首相辦公室今天表示，前外交大臣杭特（Jeremy Hunt）已被指派為新任財政大臣。

路透社報導，杭特曾兩次競選執政的保守黨黨魁落敗，其中一次敗給前首相強生（Boris Johnson），第二次是與現任首相特拉斯 （Liz Truss）和其他對手角逐黨魁時，於第一輪投票即出局。

一般認為，杭特屬於保守黨中間偏右派，曾支持特拉斯的對手、前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）接任首相。保守黨內許多人認為，他在工作上是值得信賴的人。

杭特先前也曾擔任過衛生大臣和文化大臣，如今成為英國4個月來第4位財政大臣。

首相辦公室並宣布，阿格（Edward Argar）已取代菲利普（Chris Philp），接任財政部 首席次長，為財政部2號人物。

英國泰晤士報政治主編史溫福德（Steven Swinford）14日在推特 上表示，英國前外務大臣杭特（Jeremy Hunt）將成為英國新任財政大臣

史溫福德寫道：「杭特將是新任財政大臣。 英相特拉斯很快會在記者會上宣布他將接任的消息。」