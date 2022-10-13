伊麗莎白二世致敬漫畫上市 回顧在位70年歷程

英國女王伊麗莎白二世9月8日辭世，美國漫畫商TidalWave Comics特別推出致敬漫畫書。（路透）

英國女王 伊麗莎白二世9月8日辭世，美國漫畫商TidalWave Comics特別推出致敬漫畫書，這本漫畫書描繪她的公眾和私人生活，還有生前參與的重大活動，以及經歷的王室醜聞和危機。

影片來源：YouTube Reuters

路透報導，這本漫畫書是TidalWave Comics「致敬系列」的一部分，共有30頁內容，從王室養蜂人將伊麗莎白二世（Elizabeth II）過世的消息，告知白金漢宮和克萊倫斯宮蜂箱中的蜜蜂開始。

這項傳統已有數百年之久，傳說若未告知蜜蜂有關主人過世的消息，牠們將不再採蜜。

共同作者佛里澤爾（Michael Frizell）透過聲明表示，他想從蜜蜂傳說的小地方開始著墨，最後以大事件收尾，也就是全球數以百萬人觀看的女王國葬。他認為，這是描繪女王70年在位期間最洽當的方式。

伊麗莎白二世國葬當天，包含大約500位來自各國的總統、總理和外國王室成員在內，共有2000人聚集在倫敦西敏寺（Westminster Abbey），西敏寺過去1000多年來，舉辦了多位英國君主的婚禮、葬禮和加冕等儀式。

這本漫畫書於10月12日發行，不僅有電子書，還有平裝和精裝兩種版本。