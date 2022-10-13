英護理師被控連續殺嬰 4度下手奪命後還寄卡片弔唁

英國護理師萊比(右二)遭控對17名嬰兒下手，犯下7項謀殺罪和15項蓄意謀殺罪。(美聯社)

英國 法院12日開庭審理蛇蠍護理師連續殺嬰案。本案多名受害者中的1名女嬰遭到被告女護理師4度下毒手才喪命。報導指出，她後來還寄卡片向這名女嬰的父母表達慰問。

法新社報導，萊比（Lucy Letby）被控於2015年6月至2016年6月間在英格蘭西北部城市徹斯特（Chester）的徹斯特伯爵夫人醫院（Countess of Chester Hospital）謀殺這名女嬰和其他6名嬰兒。

檢方13日出示一張從萊比家中搜到的便條紙，上面寫著：「我很邪惡，案子是我做的。」

這段期間，她還涉嫌在同一個新生兒病房試圖謀殺另外10名嬰兒。

影片來源：YouTube Sky News

律師強生（Nick Johnson）表示，即便綜觀整起案件，該名女嬰之死也可謂相當「極端」。法庭以「1號嬰兒」（Child I）稱呼這名受害女嬰。

檢察官告訴曼徹斯特刑事法院（Manchester Crown Court）陪審團：「我們主張萊比4度試圖殺害本案女嬰。『1號嬰兒』頗為命大，但是萊比在第4度企圖殺害她時終於成功。」

出身英格蘭西部赫里福德（Hereford）的萊比現年32歲，她涉嫌透過鼻胃管蓄意將空氣注入這名女嬰胃中。

據稱萊比於2015年9月30日首度企圖殺害「1號嬰兒」，萊比餵食後，女嬰就出現呼吸困難的症狀。同年10月13日萊比上夜班時，第2次嘗試對女嬰下手。她當時向同事表示，「1號嬰兒」臉色蒼白。強生表示，同事檢查後，發現女嬰「看起來奄奄一息，已經沒有呼吸」。

「1號嬰兒」恢復後，院方指派萊比照顧她。結果當萊比再輪夜班，女嬰也再度「從死亡邊緣被救回來」。

同年10月23日，「1號嬰兒」再度病倒，雖然一度恢復，但數小時後她的監控警報器又響了。站在保溫箱旁邊的萊比當時對前往協助的同事說，她自己「可以搞定」。「1號嬰兒」後來支撐不住而喪命。

小兒科醫生最終得出結論，稱女嬰很可能死於「大量空氣遭人蓄意通過鼻胃管注入胃部」。強生告訴陪審員，萊比第4次企圖殺害女嬰時，很可能直接把空氣注入女嬰的血管。

強生指出，警方曾約談萊比，她同意給女嬰父母寄慰問卡，並說那是因為自己認識對方。

萊比手機 裡還存放了這張卡片的照片，她也曾搜尋女嬰父母和本案另3名受害嬰兒父母的臉書 帳號。

強生告訴陪審團：「『1號嬰兒』因為早產，體重很輕。但她撐過了生命的前2個月，萊比對她下手的時候她很健康。」

「『1號嬰兒』的遭遇跟之前其他受害嬰兒，以及之後可能還會出現的其他受害者有相同模式。這（指凶嫌的行為模式）可說頑固、蓄意且殘忍。」

萊比遭控對17名嬰兒犯下7項謀殺罪和15項蓄意謀殺罪，她則否認相關指控。法院下令不得揭露被害人身分。