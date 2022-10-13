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日防相研判 北韓已取得彈道飛彈搭載核彈頭技術

中央社東京13日綜合外電報導
日本防衛大臣濱田靖一。(美聯社)
日本防衛大臣濱田靖一。(美聯社)

日本防衛大臣濱田靖一今天在眾議院表示，研判北韓已做到核武器「小型化」及「彈頭化」，可搭載在射程涵蓋日本的彈道飛彈上。

日本放送協會（NHK）報導，受到北韓接連不斷試射彈道飛彈影響，日本眾議院安全保障委員會、外務委員會及綁架問題特別委員會今天舉行聯席會議。

濱田備詢時說，北韓在核武器計畫方面取得相當程度的進展，至少在中程彈道飛彈「蘆洞」等涵蓋日本在內的彈道飛彈，為了搭載核武器進行攻擊，研判已做到將必要的核武器小型化及彈頭化等。

他還說，要及早掌握彈道飛彈的發射徵兆並進行攔截已變得更為困難，包括所謂的反擊能力在內，日本政府會在不排除所有選項的情況下進行務實地檢討，未來也將徹底強化防衛能力。

TBS電視台報導，濱田認為北韓已做到核武器的小型化，也已具備將日本納入核攻擊範圍內的能力。

濱田說，研判北韓已經實現核武器的小型化及彈頭化，可以將核武器搭載在涵蓋日本的彈道飛彈上。

談到北韓所進行的核試驗，濱田說，基於北韓過去已進行6次核試驗，可說已取得相當進展，認為北韓的能力已達到可將日本納入核攻擊範圍內。

另外，北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓試射2枚長程戰略巡弋飛彈，領導人金正恩對飛彈測試感到滿意，稱這再次成功展示北韓的戰術核武打擊能力。

日本產經新聞報導，日本內閣官房長官松野博一今天上午在記者會上說，如果北韓中央通信社報導屬實，北韓此舉將為區域和平及安全造成威脅，令人憂慮。

松野也說，目前並未接獲飛彈進入日本專屬經濟區（EEZ）及境內，也沒有接獲受害等情報。

北韓 日本 彈道飛彈

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