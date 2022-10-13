5個M的惡性循環 砸了英相特拉斯經濟大計

英國首相特拉斯。(路透)

英國 首相特拉斯 希望藉大舉財政刺激振興經濟，但金融時報（FT）評論指出，五個M觸動了一波惡性循環，壞了她的大計。

FT首席政治評論員Robert Shrimsley指出，這五個M指的是：錢（money）、市場（markets）、抵押貸款（mortgages）、多數（majority）和授權（mandate）。

首先是錢。特拉斯政府計畫大舉減稅，又大砸數百億美元提供能源補貼，這將加深財政赤字，就在利率升高推升償債成本之際。據估計，財政大臣夸騰必須找到多達600億英鎊的財源，才能支應「成長計畫」。但夸騰提出的五年削減赤字和振興成長策略，卻慘遭市場打臉。

其次，市場對英國公共財政大洞的反應激烈。更糟的是，投資人現在把名列七大工業國（G7）的英國當成高風險新興市場看待。在G7諸國中，此刻只有義大利的10年期公債殖利率 比英國高（公債殖利率與價格走勢反向）。

再來是抵押貸款。即使特拉斯政府承諾藉減稅把更多錢放入民眾口袋，已有許多人因利率節攀升大感吃不消。數百萬個背負房貸的屋主面臨每月繳款金額暴增，雖說國內生產毛額（GDP）成長率對選民是抽象概念，但房貸繳款大增的衝擊卻是切膚之痛。

看在特拉斯所屬保守黨國會議員眼裏，這令人又驚又氣。儘管特拉斯名義上在國會掌握69票，但實際上她並沒未掌握多數。目前氣氛是一片撻伐之聲，對這位新首相的判斷力喪失信心，民調直直落更使爭議性改革要在國會過關難上加難。

特拉斯並非由全國選民選出，只獲不到三分之一同黨國會議員支持。特拉斯既缺乏民意授權基礎，意味倚靠前首相強生政見而當選的保守黨國會議員，現在群起反叛也比較不會不安。

於是這五個M形成惡性循環：政局不穩加深市場顧慮，懷疑特拉斯有能耐削減赤字。市場十分了解一條不容置疑的政治定律—沒有任何首相，無論多麼優秀，能夠在「沒錢」、「沒多數」、又沒「民意授權」下，長期有效施政。