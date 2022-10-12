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揭露遭教練性侵 法滑冰名將：有被懲罰感覺但無悔

中央社巴黎12日綜合外電報導
法國前花式滑冰國手阿碧波曾於2020年出書，揭露未成年時遭教練性侵，她近日受訪表示，有時她感覺自己因說出真相「受到懲罰」，但如果再來一次，她甚至會更早公開此事。圖為阿碧波2001年檔案照。Getty Images
法國前花式滑冰國手阿碧波曾於2020年出書，揭露未成年時遭教練性侵，她近日受訪表示，有時她感覺自己因說出真相「受到懲罰」，但如果再來一次，她甚至會更早公開此事。圖為阿碧波2001年檔案照。Getty Images

法國前花式滑冰國手阿碧波曾於2020年出書，揭露未成年時遭教練性侵，她近日受訪表示，有時她感覺自己因說出真相「受到懲罰」，但如果再來一次，她甚至會更早公開此事。

阿碧波（Sarah Abitbol）現年47歲。2020年1月，在內心聲音驅動之下，她出版了自傳「如此漫長的沉默」（Un si long silence，暫譯）。書中，她控訴前教練貝耶（Gilles Beyer）在1990到1992年間數度性侵她，當時她才15到17歲。

即便已經過了30年，她的證詞發揮極大的影響，使當時法國冰上運動協會（French Ice Sports Federation）主席蓋勒圭（Didier Gailhaguet）下台。

阿碧波因揭露醜聞、提升社會意識被譽為「女英雄」。自她出書後已過了將近3年，民眾還會對她說：「謝謝你，做為一位願意發聲的冠軍選手。」

她說，甚至連75歲的老奶奶都會告訴她說：「我還會做惡夢，我在你的書中看見了自己，我也像你一樣，把一切記錄下來。」阿碧波把遭受性暴力的遭遇詳細記錄在一本筆記本上，在沉默30年之後才重新打開塵封記憶。

她創立了名為「莎拉之聲」（The voice of Sarah）的協會，協助性暴力受害者，並陪同那些到警局提告的人。

阿碧波正在為2023年2月到4月間舉辦的假日滑冰表演準備節目，她承諾說，這些表演將是給所有暴力受害者的一個訊息。

不過也就是在準備的過程中，她發現她當年的發言對滑冰界許多人而言，有多麼令人震驚和不安。她說當她需要滑冰選手到某些溜冰場試滑時，有些俱樂部會說：「如果是為了阿碧波，免了，我們寧可不要。」

阿碧波說，這是說出真相後的「雙重懲罰」，作為一位高水準的冠軍選手，有時當她要據此提供服務，但同時間也希望能提升大眾意識，會是「很複雜的事」。

儘管如此，阿碧波溫和卻堅定地說，如果事情重新來過，她甚至會更早就說出醜聞真相。

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