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中共20大 港媒：政治局常委傳「四老三新」

馬來西亞國會解散 97歲前總理馬哈迪宣布再次參選

編譯周辰陽／即時報導
馬來西亞前總理馬哈迪（中），攝於11日。（路透）
馬來西亞前總理馬哈迪（中），攝於11日。（路透）

馬來西亞總理依斯邁10日宣布解散國會，為第15屆大選鋪路，全世界經驗最豐富的政治人物之一、今年高齡97歲的前總理馬哈迪（Dr. Mahathir Mohamad）11日舉行記者會，宣布將再次參選。

星洲日報與南洋商報報導，身兼祖國鬥士黨（鬥士黨）總裁的馬哈迪將再次投身吉打州的浮羅交怡國會選區。馬哈迪表示，他創立的「祖國行動陣線」（GTA）未獲得主管單位的批准，因此GTA決定以鬥士黨的名義上陣，並且使用該黨的旗幟與標誌。

馬哈迪曾二度擔任馬來西亞總理，第一次任期為1981年至2003年、前後長達22年。第二次則是2018年5月，在前政敵安華（Anwar Ibrahim）的幫助下，以92歲高齡二度獲選為總理。但馬哈迪與安華參與的「希望聯盟」經證明無法承受內鬥壓力，導致馬哈迪於2020年2月底辭職下台。儘管今年年初因心臟病住院治療，8月也曾確診新冠肺炎，但他說自己現在狀況好到足以參選保住席位。

根據報導，雖然馬哈迪稱自己將再戰浮羅交怡國會選區，但他並非祖國行動陣線的總理人選，而是作為人民議士的代表。他說，「我們還沒有決定誰將擔任總理，因為總理人選只有我們勝選才有意義。若我們輸了，就沒有意義了」。

據報導，有記者提問馬哈迪，是否會在第16屆大選繼續上陣，他則回應表示，到了那個時候，他應該不在了。

心臟病 新冠肺炎

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