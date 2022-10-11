環保少女童貝里批德「關既有核電廠、專注燃煤」是錯誤

瑞典氣候活動家童貝里。資料照片。（美聯社）

瑞典氣候活動家童貝里（Greta Thunberg）接受德國 媒體訪問時表示，如果意味著必須燃燒更多讓全球變暖的煤炭（Planet-heating coal），那德國關閉核能電廠會是「一個錯誤」。

美聯社報導，考慮到俄羅斯 與烏克蘭的戰爭引發了能源危機迫在眉睫的陰影，德國政府仍在辯論一直定於今年關閉的核能電廠未來。童貝里在德國公共廣播聯盟（ARD）將於12日播出的訪談表示，「當這個（核能電廠）已經到位時，專注於煤炭就是一個非常糟糕的想法」。

童貝里承認，德國就這個問題有著激烈的辯論。節目主持人麥施伯格（Sandra Maischberger）提問，如果德國保持境內僅剩的三座核能電廠運轉，這樣對地球是否會更好時，童貝里答稱，「如果我們已經讓它們運轉了，我覺得關閉它們以專注於煤炭是個錯誤」。

麥施伯格追問她是否認為目前的能源危機過去後，核能電廠應該盡快關閉，童貝里的答案是「看情況，我們不知道這之後會發生什麼事」。

美聯社指出，童貝里受訪發表這番言論之際，德國三黨執政聯盟正在爭論暫停逐步淘汰核能的可能性。身為反核綠黨黨員的聯邦經濟部長哈貝克（ Robert Habeck）表示，保持反應爐運轉對解決天然氣 短缺收效甚微，最近則提議其中兩個核能電廠可以例外營運至2023年4月，但基於安全原因反對運轉更長的時間。

隨著俄羅斯決定削減輸送給歐洲的天然氣，哈貝克分別批准了重啟數個燃煤和燃油電廠以確保能源供給。環保活動人士警告，德國因燃燒更多化石燃料而冒著不履行氣遷目標的風險。保守派議員則表示，考慮到緊張的供應狀況與高昂的價格，政府應該動用所有可用的生產能源方式，童貝里對核能的看法就獲得了聯邦財政部長兼自由派「自由民主黨」（FDP）主席林德納與其他在野保守派政黨議員的歡迎。