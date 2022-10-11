新加坡單日確診又破萬 提前開打莫德納雙價疫苗

莫德納新冠「二價疫苗」。（美聯社）

新加坡 今天新增1萬1732人確診COVID-19，時隔2個多月再度破萬。另外，星國當局今天也宣布將提前開始為民眾接種莫德納 雙價疫苗 ，這款疫苗對較新的變異株有較好保護力。

星媒報導，通常在週末過後，週一檢測到的確診病例數較多，這會反映在週二通報的數據上。

新加坡衛生部晚間發布新聞稿表示，今天確診案例激增的原因包括感染XBB變異株的本土案例變多，不過重症案例仍保持相對少。「這很可能是因為接種疫苗及先前幾波疫情而產生的韌性，我們正密切關注發展趨勢」。

繼解除大部分防疫措施，包括鬆綁室內口罩令，新加坡近來確診案例數呈上升趨勢。衛生部今天稍早宣布，將提前至14日開始為民眾接種莫德納雙價疫苗，比原定時間早了3天。

衛生部指出，自14日起，尚未獲得最低保護力或滿50歲者距離上次接種時間已超過5個月，都可以到全島9個提供莫德納疫苗的聯合檢測與接種中心接種莫德納雙價疫苗。

衛生部表示，這款雙價疫苗以原本的疫苗為基礎，不僅針對原始株，也針對Omicron變異株，對較新的變異株提供較好的保護力。

新加坡跨部會抗疫工作小組日前宣布，將提供莫德納雙價疫苗取代原版疫苗，供民眾接種。

據衛生部統計，新加坡今天新增1萬1732人確診，時隔2個多月又再度破萬。另外，今天再添2起死亡案例。

截至目前，新加坡累計196萬9648人確診，其中1634人病故；疫苗接種率方面，92%人口已完整接種，79%人口打了追加劑。星國人口約564萬。