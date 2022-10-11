憂北韓聲東擊西 南韓允先斬後奏

金正恩10日出席連浦溫室農場啟用儀式並仔細視察。（路透）

南韓 總統府11日表示，除發射彈道飛彈 和進行核試爆外，北韓 還有可能動用常規武器發起局部挑釁，因此正在做應對準備。

總統府高官接受韓聯社記者電話採訪時表示，總統府方面警惕北韓發起「聲東擊西」式挑釁的可能性。另一名高官也在電話中稱，不能排除北韓動用常規武器發起挑釁的可能性。

總統府連日強調將加強韓美同盟關係和韓美日安全合作並保持高度戒備，此舉被解讀為韓方向朝方發出警告，以從源頭阻止北韓任何形式的挑釁。

據悉，兩韓之間萬一發生局部衝突，國安部門計畫以具有壓倒性的戰力遏制對方挑釁，維護國民生命與財產安全，「先斬後奏」就是現場應對原則。總統尹錫悅也在當天上班途中答記者問時重申，韓方將堅決應對朝方挑釁。

北韓日前首次在位於內陸的水庫發射潛射彈道飛彈（SLBM），北韓迄今多在造船廠和研究所等集中的咸鏡南道新浦一帶的海上和水中進行SLBM試射。北韓可在內陸水庫發射潛射導彈，意味著南韓對北韓SLBM的探測將變得更加困難。

北韓10日說，過去兩周的飛彈測試活動，包括可搭載核彈頭的彈道飛彈、戰機及其他武器，演練以南韓跟美國為目標的可能攻擊，旨在向美韓發出警告。

這些試射活動是平壤今年破紀錄武器試驗的一部分，被外界視為是北韓欲藉由更加令人生畏的軍火庫，來迫使敵國接受北韓為合法擁核國家，並解除對北韓的經濟制裁。

南韓國防部副發言人文洪植說，北韓的核威脅「相當嚴峻和嚴重」，但南韓現有的飛彈防禦系統，能探測並攔截北韓武器系統。由於探測、監視武器對「殺傷鏈系統」最為重要，今後將進一步擴充相關裝備。

他還說，南韓政府正致力於投入軍用偵察衛星、無人偵察機、衛星及海上探測系統，且目前仍在推動引進間諜衛星、偵察無人機與額外的海基偵察武器，以強化監控北韓的能力。

但部分觀察家說，北韓新開發的部分武器，恐克服南韓與美國的飛彈防禦系統，且北韓若同時從不同地點發射多枚飛彈，將更難提早發現和攔截。