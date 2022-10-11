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伊朗艾米尼之死示威延燒 能源產業工人加入罷工

中央社杜拜11日綜合外電報導
伊朗各地抗議持續，伊朗的經濟命脈能源產業工人也加入罷工。(美聯社)
伊朗各地抗議持續，伊朗的經濟命脈能源產業工人也加入罷工。(美聯社)

伊朗女子艾米尼在警方羈押時身亡，各地抗議人士持續與安全部隊衝突，社群媒體影片可看到坦克開進當局鎮壓焦點庫德族地區。報導稱，伊朗經濟命脈能源產業工人也加入罷工

路透報導，伊朗22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因「不當著裝」而遭道德警察逮捕，9月16日在拘留期間死亡，訴求推翻體制內神職機構的抗議風潮自此席捲伊朗各地。

伊朗正面臨自1979年革命成為伊斯蘭共和國以來最無畏的挑戰，這次示威是自2019年以來最大異議浪潮，當局動用武力鎮壓。

人權組織指出，包括19名未成年人士在內，已有至少185人喪生，數百人受傷、數以千計民眾遭到安全部隊逮捕。伊朗政府表示，有逾20名安全部隊成員殉職。

德黑蘭當局強調，將就平民死亡展開調查。

根據上傳社群媒體的影像，示威活動已擴散到伊朗經濟命脈的能源產業，昨晚的動蕩持續整夜。路透社尚無法確認影片真偽。

根據廣受關注的推特帳號Tavsir1500，西南部阿巴丹（Abadan）和坎甘（Kangan）煉油廠以及布什爾（Bushehr）石化廠工人正展開抗議，該地區能源設施已連續第2天因罷工而受到衝擊。

上傳至這個帳號的影片顯示，數十名工人高呼「獨裁者去死」，矛頭指向最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。

地方官員今天表示，是工資糾紛引發阿薩魯耶（Assaluye）廠區工人不滿，他們並非為艾米尼之死進行抗爭。

根據伊朗通訊社「青年記者俱樂部」（Young Journalists Club）的通訊軟體Telegram帳號，阿薩魯耶首長哈希米（Ali Hashemi）表示，一些伊朗人士藉由高呼反政府口號，試圖把持工人抗爭活動。

法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）今天表示，5名法國人在伊朗遭到扣留，歐洲聯盟已經就制裁德黑蘭的技術問題取得一致意見，將於下週開始實施。

伊朗日前將最近幾週的示威動亂歸咎於外國敵人，並播出一對法國夫婦看似承認從事間諜活動的影片。法國6日強烈抨擊伊朗，指控其「獨裁作法」，關押法國公民。

艾米尼出身的伊朗庫德族地區緊張情勢尤其高漲，人權團體表示，少數族群庫德族長期受到壓迫。伊朗當局否認相關指控。

庫德族人權團體Hengaw昨天表示，安全部隊朝庫德斯坦省（Kurdistan）首府薩南達治（Sanandaj）住宅開火。

德黑蘭當局將暴力歸咎於伊朗武裝庫德族異議人士等諸多敵人。最近這起動亂期間，伊朗精銳革命衛隊（Revolutionary Guards）對鄰國伊拉克境內的庫德族武裝分子基地進行多次攻擊。

上傳Tavsir1500的影片中可以看到，抗議人士在中部伊斯法罕省（Isfahan）城巿富拉德沙爾（Fuladshahr）對一名宗教領袖辦公室縱火。

此外，大學生也在這波抗議浪潮中扮演要角，已有數十所大學發生罷課。

諷刺的是，伊朗40年前發生伊斯蘭革命，正是群眾抗議結合石油業工人和巿集商人罷工的結果，最終幫助神職人員取得政權。

伊朗 社群媒體 罷工

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