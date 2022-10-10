我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超難訂位的「法國洗衣店」米其林餐廳 值得花大錢吃嗎？

社安金明年估調高9% 400萬兒童也受惠

北韓首次從水下發射場射彈 金正恩：與敵人沒什麼好談

編譯徐榆涵／即時報導
北韓官媒本周提供的照片顯示，領導人金正恩在一個秘密地點監視飛彈試射。（Getty Images）
北韓官媒本周提供的照片顯示，領導人金正恩在一個秘密地點監視飛彈試射。（Getty Images）

北韓在最近一系列的飛彈試射中打破沉默，北韓官媒於10日報導指出，北韓領導人金正恩「現場指揮」幾枚搭載核彈頭的短程彈道飛彈試射，其中一枚是從北韓西北部水庫的水下發射場發射。

這是北韓首次聲稱在水下建造核武發射平台，表明北韓正在開發各種發射技術，使其飛彈更難被發現和攔截。

北韓官媒10日發布數十張金正恩視察軍隊的照片，裡頭包括9月25日發射的一枚飛彈，據信這枚飛彈是從泰川水庫發射。根據官媒報導，三天後，北韓又發射兩枚短程彈道飛彈，以練習發射戰術核彈頭，目標則是「摧毀南韓機場」，10月6日和9日發射的兩枚飛彈則是模擬攻擊南韓的「主要軍事指揮設施和主要港口」。

10月10日是北韓勞動黨成立77周年，北韓官媒似乎是透過展示該國日益增長的核能力和飛彈能力來強調金正恩的領導力，並引述金正恩的話表示，這些演習是證明國家核武防禦態勢及全面備戰的機會，「我國對敵人明確展示核武反應戰備與打擊能力」，並稱沒有必要「與敵人對話」。

過去兩周，北韓在七次武器試驗中發射了12枚短程彈道飛彈，並在10月4日發射一枚中程彈道飛彈飛越日本上空，觸發日本北部發布警報。

北韓 彈道飛彈 金正恩

上一則

飛彈狂襲烏克蘭只是「序曲」 普亭揚言力道還會更猛

下一則

俄飛彈如雨般攻擊烏克蘭 恐掀起更大一波難民潮

延伸閱讀

核試最後階段？北韓官媒：金正恩視察核武部隊演習

核試最後階段？北韓官媒：金正恩視察核武部隊演習
金正恩視察核武部隊演習 聯國：北韓核試進入最後階段

金正恩視察核武部隊演習 聯國：北韓核試進入最後階段
普亭70歲金正恩祝壽 分析：同遭孤立相互取暖

普亭70歲金正恩祝壽 分析：同遭孤立相互取暖
猜不透金正恩意圖 CNN：美高層官員認缺乏內部可靠情報

猜不透金正恩意圖 CNN：美高層官員認缺乏內部可靠情報

熱門新聞

泰國警方表示，東北部廊莫那浦府一間日托中心6日爆出大規模槍擊，已知造成38死。圖為救護人員和警察到事發現場。美聯社

泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生

2022-10-06 11:35
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

2022-10-03 20:20

生育率最低5國「都在亞洲」 網揭1共同點：誰敢生？

2022-10-05 18:40
卡蜜拉（左起）、查理、威廉、凱特是英國皇室目前最重要的4人組。（圖／摘自IG）

英王室「4巨頭」合照露玄機？查理為這理由打壓哈利

2022-10-03 19:38
西班牙雜誌「浮華機密」宣稱，丹麥王室出現裂痕的真正原因是女王么子約阿基姆王子（左二）「深愛」嫂嫂瑪莉太子妃（右二）。圖為丹麥王儲弗雷德里克王子（右一）與夫人瑪莉，及約阿基姆王子與夫人瑪麗（左一）9月11日出席慶祝丹麥女王瑪格麗特二世登基50年宴會。（Getty Images）

丹麥4王孫頭銜被拔傳出驚人幕後 女王么子被爆愛上嫂嫂

2022-10-07 08:59
克里米亞大橋8日上午發生爆炸，遠處就能見到火光和濃煙。（美聯社）

克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭

2022-10-08 11:03

超人氣

更多 >
「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵

「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵
理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言

理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言
LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職

LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職
對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光

對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光
麥當勞「大人版」玩具餐 一盒難求 華人粉絲找代購

麥當勞「大人版」玩具餐 一盒難求 華人粉絲找代購