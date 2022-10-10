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中共20大後 德國總理蕭茲傳11月3日訪問中國

記者陳言喬／即時報導
德國總理蕭茲。（路透）
德國總理蕭茲。（路透）

德國總理蕭茲11月初訪問中國消息不斷，美國媒體「Politico」10日援引知情消息人士的話報導，德國總理蕭茲計畫於11月3日至4日訪問中國。

報導指出，這是七國集團國家元首在新冠疫情爆發後首次訪問中國。Politico報導，蕭茲很可能與中國國家主席習近平舉行會晤。

該報認為，蕭茲有意繼續執行前任總理梅克爾的政策，支持與中國保持緊密的經濟聯繫，德國總理將在此背景下進行訪問。但德國就中國對待俄羅斯在烏克蘭開展特別行動、中國尊重人權的立場持批評態度。

9月6日德國外長安娜萊娜‧貝爾伯克（Annalena Baerbock）曾表示，德國將在考慮到對俄羅斯的經驗並注意到所有風險的情況下與中國發展經濟關係。

中共將於10月16日舉行黨的第20次代表大會，習近平將連任為第三任總書記。

「南華早報」今年9月曾報導，德國總理蕭茲和法國總統馬克宏預計將分別在11月訪華時與中國國家主席習近平會晤。更早之前的7月中旬，南華早報也曾報導，中國向德、法、義、西四國領導人發出邀請，邀請他們11月訪問北京。此將標誌著西歐領導人在中國近三年清零政策阻斷面對面的外交之後重返中國。

但當時的中國外交部發言人趙立堅在新聞例會上回應說：「我不知道他們這是從哪兒來的消息。我可以告訴你，這是一個假消息」。

德國 蕭茲 習近平

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