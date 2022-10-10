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身份問題遲遲未解 1萬多名阿富汗難民寄望政治庇護

維基解密創辦人阿桑吉 倫敦獄中確診COVID-19

中央社倫敦10日綜合外電報導
基解密創辦人阿桑吉。路透
基解密創辦人阿桑吉。路透

「維基解密」（WikiLeaks）創辦人阿桑吉的妻子今天說，阿桑吉確認感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。阿桑吉被關在獄中，妻子正努力試圖不讓阿桑吉被引渡至美國受審。

英國6月批准將澳洲籍的阿桑吉（Julian Assange）引渡到美國受審，而他可能會因為公開伊拉克和阿富汗戰爭相關機密文件而面臨終身監禁。

法新社報導，英國聯合社（Press Association）引述他的妻子史黛拉．阿桑吉（Stella Assange）說法報導，「朱利安（阿桑吉）上週就感覺不舒服，從7日開始生病」。

「他出現咳嗽和發燒症狀。他們給他一些乙醯胺酚（Paracetamol），並在8日確診COVID-19。」

數以千計民眾8日手拉手圍住倫敦國會大廈，要求將阿桑吉從倫敦的貝爾馬什監獄（Prison Belmarsh）釋放。

51歲的阿桑吉自從服完違反保釋規定的刑期後，從2019年起被關押在戒備森嚴的貝爾馬什監獄，等候引渡美國案的結果。

COVID-19疫情在2020年初爆發後，他曾因在獄中可能有染疫風險而申請保釋，但並未獲准。

他的律師當時曾說，阿桑吉有一連串病史，包括呼吸道感染。

史黛拉今年3月與阿桑吉在獄中完婚，兩人已育有2名幼兒。她表示，對丈夫的健康狀況感到憂心。

她說，「對他的整體健康狀況而言，接下來幾天是關鍵時期。他現在整天都被關在牢房裡」。

阿桑吉在2010年被控涉及一起發生在瑞典的性侵案後棄保潛逃，躲進英國的厄瓜多大使館。這起案件於2019年撤銷，阿桑吉在厄瓜多政權變天後失去政治庇護，隨後被捕並入獄。

阿桑吉的律師今年8月控告美國中央情報局（CIA）與前局長龐培歐（Mike Pompeo），聲稱阿桑吉待在厄瓜多大使館期間，中情局曾經偷錄阿桑吉和律師與記者對話，並從他們的手機和電腦中複製資料。

英國 監獄 大使館

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