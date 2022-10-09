我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共20大 「三定」之會：班子、旗幟、道路

封面故事／擺脫朝九晚五 樂當合約工

20年資深社會記者轉行外送員 他拆穿年薪7萬美元假象

記者陳宛茜／台北即時報導
「什麼都能外送！」探討外送員勞動權益問題。圖／三民書局提供
「什麼都能外送！」探討外送員勞動權益問題。圖／三民書局提供

金夏永為南韓資歷20年的社會記者，為了深入瞭解平台經濟潛藏的勞動問題，在疫情剛爆發時成為外送員，實際體驗外送員的甘苦，寫成第一手的體驗報導「什麼都能外送」一書。

2020年一篇「美食外送員上億年薪(逾7萬美元)」的報導，吸引金夏永的注意。「這一回我想成為當事人，不是旁觀者。」他辭去記者工作，加入南韓最大的餐飲外送平台「外送民族」擔任美食外送員。

美食外送在南韓屬「平台勞動」、「訂購型勞動」，是智慧型手機誕生後產生的職業。但當金夏永實際投入現場才發現，此一新型職業「技術發展超前，制度卻很落後。」尤其當個人過度仰賴平台，而平台企業的實力又足以壟斷市場時，便能單方面改寫遊戲規則，造成消費者權益受損、勞動剝削等問題。尤其平台的運作與升級是由AI等高科技來支持的，更衍生出外送勞動法令與社福制度跟不上科技變遷的隱憂。

南韓常可看到代送公司貼出「月收入450萬元(約3200美元)」的廣告。但金夏永發現，外送員的機車保險費、油費、維修費都不低，若要達到這樣的薪資，外送員實際付出的工作時數換算薪金，其實連基本工資的水準都達不到。

年輕人以為「外送員」象徵自由。金夏永卻發現，看似不用進辦公室的生活，其實是被手機與背後的外送平台所操控。外送員為了搶單，必須一邊看著安裝在龍頭上的手機一直抓單，不僅危險，也出現「人類逐漸成為AI的四肢」、人類被機器掌控的荒謬現象。

外送員的勞動權益也因工作特質容易被忽略。金夏永分析，平台勞動者不在同一空間一起工作、沒有溝通的機會，也很難串連。加上很少有人會把外送視為終身職業，因此外送平台勞動者組成工會的力量可能不如其他工會。他認為，政府應更重視外送平台勞動者的勞動權益，為他們發聲、發揮更積極的功能。

南韓 智慧型手機 美食

上一則

愛上太空人？日女慘遭詐騙440萬日圓「降落地球費」

下一則

克里米亞橋爆炸 普亭歸咎烏克蘭特務 稱其「恐怖份子」

延伸閱讀

反制北韓搗彈 南韓掉飛彈 民眾嚇壞以為兩韓開戰

反制北韓搗彈 南韓掉飛彈 民眾嚇壞以為兩韓開戰
規範街道秩序 外送車違停 華府將開罰

規範街道秩序 外送車違停 華府將開罰
計程車兼差當馬夫 外送摩鐵遭逮 他否認小姐卻全招了

計程車兼差當馬夫 外送摩鐵遭逮 他否認小姐卻全招了
紅州「外送」無證客 紐森籲司法部查是否違法

紅州「外送」無證客 紐森籲司法部查是否違法

熱門新聞

泰國警方表示，東北部廊莫那浦府一間日托中心6日爆出大規模槍擊，已知造成38死。圖為救護人員和警察到事發現場。美聯社

泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生

2022-10-06 11:35
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

2022-10-03 20:20
英國王后卡蜜拉被稱欺負凱特王妃的幾個子女。圖／摘自National Enquirer

宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩

2022-10-01 16:05
卡蜜拉（左起）、查理、威廉、凱特是英國皇室目前最重要的4人組。（圖／摘自IG）

英王室「4巨頭」合照露玄機？查理為這理由打壓哈利

2022-10-03 19:38

生育率最低5國「都在亞洲」 網揭1共同點：誰敢生？

2022-10-05 18:40
西班牙雜誌「浮華機密」宣稱，丹麥王室出現裂痕的真正原因是女王么子約阿基姆王子（左二）「深愛」嫂嫂瑪莉太子妃（右二）。圖為丹麥王儲弗雷德里克王子（右一）與夫人瑪莉，及約阿基姆王子與夫人瑪麗（左一）9月11日出席慶祝丹麥女王瑪格麗特二世登基50年宴會。（Getty Images）

丹麥4王孫頭銜被拔傳出驚人幕後 女王么子被爆愛上嫂嫂

2022-10-07 08:59

超人氣

更多 >
成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」

成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」
爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅
婚姻不「性」福？湯姆布雷迪傳婚變 被爆無法滿足愛妻

婚姻不「性」福？湯姆布雷迪傳婚變 被爆無法滿足愛妻
「被嘲笑洩憤」無證客賭城隨機捅人 2死6傷

「被嘲笑洩憤」無證客賭城隨機捅人 2死6傷
FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊

FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊