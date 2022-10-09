強化飛彈防禦 日本將建造配備神盾系統新艦

日本電視新聞報導北韓導彈。(美聯社)

北韓 從9月下旬起頻頻發射彈道飛彈 ，日本 正研議加強國防能力。日媒報導，為因應中國、俄羅斯、北韓的新型武器，日本建造配備神盾系統的新艦將是飛彈防禦系統的重要支柱。

日本產經新聞報導，北韓今天罕見的於凌晨發射彈道飛彈，日本防衛副大臣井野俊郎譴責北韓的行為，指出北韓這幾天連續發射彈道飛彈，執拗且片面的升高挑釁。

目前日本攔截彈道飛彈的採兩段式的作法。第一段是從日本海上的神盾艦發射海基型「標準三型 （SM3）」防空飛彈；第二段是以「愛國者三型（PAC-3）」飛彈攔截將落下的彈道飛彈。對付低高度飛行的巡弋飛彈則是以SAM-4中程地空飛彈系統等因應。

日本防衛省（國防部）正在改良標準三型 （SM3）、愛國者三型（PAC-3）飛彈，要將攔截飛彈的範圍擴大，也考慮提高雷達的性能。日本計劃建造的新艦將配備原本預定配備於「陸基神盾」（Aegis Ashore）的新型雷達，新艦的標準排水量約2萬噸、全長約210公尺、寬約40公尺，日本防衛省幹部表示，規模空前。

新艦將配備多個垂直發射系統（VLS）等。也將配備包含可從敵方飛彈射程圈外實施攻擊的遠程「距外飛彈」（Stand-Off Missile）等各種飛彈，加強飛彈防禦系統。預定2024年度開始建造新艦，2027年度第一艘、2028年度第2艘服役。

報導說，不過，對於北韓等國正在研發極音速滑翔載具（hypersonic glide vehicle，HGV），日本即使強化飛彈防禦系統，也難以因應。極音速（hypersonic，又稱超高音速）武器是指速度至少5馬赫（Mach）的導向武器，雷達很難探測到，而且極音速滑翔載具變軌飛行，難以攔截。

日本防衛省考慮在明年度預算當中將編列研究因應極音速滑翔載具的費用，今年年底前將把這筆費用列入不顯示金額的「事項要求」。日本不僅需加強對敵方據點的攻擊力（反擊能力），如何因應極音速滑翔載具也是當務之急。