伊朗國家電視台遭駭 新聞出現最高領袖成靶心畫面

圖為伊朗街頭手持伊朗女子艾米尼畫像的抗議民眾。(美聯社)

支持伊朗 女性發起抗議活動的數位人權人士，昨天駭入伊朗國家電視台晚間新聞節目，將伊朗最高領袖哈米尼的臉部影像加上被瞄準當成靶心和陷身火焰的特效。

法新社報導，在當地晚間9時開始播放的新聞節目字幕上寫著：「你們的雙手沾滿了我們年輕人的鮮血。」22歲的伊朗女子艾米尼（Mahsa Amini）遭宗教警察 拘留後死亡引發抗議浪潮，再次撼動德黑蘭和其他城市。

駭客 人權團體阿里的正義（Edalat-e Ali）宣稱，最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）接見國家官員影片被駭上特效是他們的傑作。他們在螢幕上方右手邊還加了一行字寫著：「加入我們起義」。

這些影像向伊朗的觀眾播送了好幾秒，其中還播放了艾米尼的黑白影像，以及過去3週多來國家安全部隊鎮壓騷亂期間遇害的另外3名女子的黑白照片。

總部設於伊朗以外地區的波斯語媒體和人權團體，在社群媒體普遍轉傳這起駭客事件。

伊朗國內的塔斯尼姆通訊社（Tasnim news agency）證實，晚間新聞「遭反革命分子駭入片刻」。

網路上流傳的影片顯示，在被駭加工的新聞畫面播畢後，新聞主播顯得坐立難安。儘管伊朗當局封鎖網路，主播侷促不安的反應畫面仍然在網路上瘋傳。

駭客還在螢幕上附上一則訊息，敦促哈米尼離開他的德黑蘭辦公室，逃離伊朗。「時候到了，該收拾你在帕斯德大街（Pasteur Street）官邸的家具，替你的家庭在伊朗以外的地方找個家。」

伊朗國營媒體今天報導，在抗議艾米尼之死的活動中，有2名安全部隊成員喪命。

艾米尼據信因未能遵守伊朗嚴格的女子服裝規定，被宗教警察逮捕3天後於9月16日死亡，引爆伊朗民眾怒火，各地抗議活動不斷。

街頭暴力衝突造成數十人死亡，死者除大多數是抗議者外，也包括安全部隊成員。

伊朗通訊社（IRNA）報導，民兵組織巴斯杰（Basij）一名成員在德黑蘭南部遭暴徒攻擊，頭部受重傷，昨天晚間不治。

巴斯杰是伊朗的強硬派民兵組織，和伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guards Corps）有關聯。伊斯蘭革命衛隊是伊朗軍方一支意識形態武裝力量。

伊朗通訊社還報導，一名伊斯蘭革命衛隊成員昨天在庫德斯坦省（Kurdistan）首府薩南達治（Sanandaj）的抗議活動中遭殺害。

根據當地媒體，艾米尼之死引發抗議活動逾3週來，至少有14名安全部隊成員喪生。

法斯通訊社（Fars）曾於9月27日報導，這些抗議活動中約有60人喪生。但這個數字迄今未更新。