奧地利總統大選投票結束 范德貝倫據推估贏得連任

奧地利今天舉行總統大選，投票截止後民調機構根據局部開票情況推估，現任總統范德貝倫得票率可望跨過50%門檻。(美聯社)

奧地利今天舉行總統大選，投票 截止後民調 機構根據局部開票 情況推估，現任總統范德貝倫得票率可望跨過50%門檻，在首輪投票即一舉贏得連任，拿下第2個六年任期。

民調機構SORA根據已開出的64.8%選票為媒體所作推估顯示，78歲的范德貝倫（Alexander Van der Bellen）可望拿下過半的55.4%選票勝選，遙遙領先主要對手極右派自由黨（FPO）候選人羅森克蘭斯（Walter Rosenkranz）的18.4%。

上述推估根據的是較早關閉的投票所開出的選票，最後正式開票結果預料要明天才會揭曉。

歐洲聯盟（EU）成員國奧地利擁有900萬人口，合格選民約640萬人，各界普遍認為范德貝倫能拿下第2任期，因為其餘6位皆為男性的候選人，支持率都遠不及他。選前民調顯示，這位立場親歐洲的自由派總統可贏得逾50%選票，因此免於進行決選。

在奧地利苦於應付能源危機和通貨膨脹之際，范德貝倫被視為一座象徵穩定的燈塔。他在這次選舉主打的口號為「清晰明確」和「穩定」。

他在投票後說：「如果我們今天有清晰明確結果，接著又能全神貫注於眼前不同任務，以及奧地利和歐洲面臨的許多危機，對奧地利和我們來說會很好。」