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哈利為何愛死梅根？皇室專家稱他被父親傷害太深

記者蘇詠智／即時報導
哈利（中）被稱從小已經被父親查爾斯（右）深深傷害，精神極度困擾。（路透資料照片）
哈利（中）被稱從小已經被父親查爾斯（右）深深傷害，精神極度困擾。（路透資料照片）

英國哈利王子目前在皇室的地位相當尷尬，身為現任國王與王儲的父親查爾斯、兄長威廉都對他有戒心，甚至不惜封殺他來逼他不准再有攻擊皇室的言行，然而從寫過皇室專書的專家湯姆鮑爾的角度，哈利其實頗值得同情，在很小的時候，就已經因為母親黛安娜的悲劇，以及父親對母親的種種作為，深深受到傷害，在心理上是個極度困擾的小孩。

梅根在準備走進哈利的生活之前，早就已經對皇室作過一番研究，清楚知道哈利想要什麼，才會比他的歷任前女友都讓他滿意，哈利對她愛到無法自拔，簡直像是把她緊緊抓住，有如她是自己的救生筏。梅根喜歡出風頭，帶著美式的平等價值觀，和英皇室食古不化、講究階級尊卑的規矩格格不入，哈利和她都受不了在皇室的日子，索性一起出走到美國，引發軒然大波，反倒讓自己在皇室更無立足之地。

之前哈利和梅根出席伊麗莎白二世女王的喪禮，就看得出查爾斯與現任妻子卡蜜拉、威廉和妻子凱特，各自身為現任英國國王、王后、王儲與王妃，哈利與梅根有如局外人，沒有他們所享的禮遇，也彷彿被排擠，處境難堪。英國「太陽報」稱他們計畫明年用一整年的時間與皇室和解，另一位曾出過皇室專書的作者羅伯雅各森卻認為他們已經永遠失去查爾斯和威廉的信任，再也回不到以往了。

梅根（左）與哈利被認為已永遠失去英國國王、王儲的信任。（路透資料照片）
梅根（左）與哈利被認為已永遠失去英國國王、王儲的信任。（路透資料照片）
查爾斯（前排左起）與卡蜜拉已成英國國王、王后，哈利（後排左起）與梅根處境可能更難...
查爾斯（前排左起）與卡蜜拉已成英國國王、王后，哈利（後排左起）與梅根處境可能更難堪。（路透資料照片）

哈利 梅根 威廉

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