哈利為何愛死梅根？皇室專家稱他被父親傷害太深

哈利（中）被稱從小已經被父親查爾斯（右）深深傷害，精神極度困擾。（路透資料照片）

英國哈利 王子目前在皇室的地位相當尷尬，身為現任國王與王儲的父親查爾斯、兄長威廉 都對他有戒心，甚至不惜封殺他來逼他不准再有攻擊皇室的言行，然而從寫過皇室專書的專家湯姆鮑爾的角度，哈利其實頗值得同情，在很小的時候，就已經因為母親黛安娜的悲劇，以及父親對母親的種種作為，深深受到傷害，在心理上是個極度困擾的小孩。

而梅根 在準備走進哈利的生活之前，早就已經對皇室作過一番研究，清楚知道哈利想要什麼，才會比他的歷任前女友都讓他滿意，哈利對她愛到無法自拔，簡直像是把她緊緊抓住，有如她是自己的救生筏。梅根喜歡出風頭，帶著美式的平等價值觀，和英皇室食古不化、講究階級尊卑的規矩格格不入，哈利和她都受不了在皇室的日子，索性一起出走到美國，引發軒然大波，反倒讓自己在皇室更無立足之地。