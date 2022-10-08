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烏稱克里米亞橋爆炸應歸咎俄方 俄軍陣前換將

中央社基輔8日綜合外電報導
發生爆炸的克里米亞大橋上，可以看到一節被燒焦的卡車。美聯社
發生爆炸的克里米亞大橋上，可以看到一節被燒焦的卡車。美聯社

連接俄羅斯併吞領土克里米亞與俄國本土的克里米亞橋今天發生大爆炸。烏克蘭總統顧問表示，這起事件應歸咎於俄國；同日莫斯科宣布更換新將領，以領導俄軍在烏國的攻勢。

法新社報導，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在總統府發布的評論中表示，「值得注意的是，根據所有跡象，爆炸的卡車是從俄羅斯一側進入大橋。因此，針對這起事件，應向俄羅斯尋求答案。」

同日，在戰場上的一系列挫折招致俄國國內對其部隊發出前所未見的批評之後，莫斯科任命了一位新將領蘇羅維基（Sergei Surovikin），以統領其在烏國的攻勢。

蘇羅維基此前曾領導烏克蘭南部的俄國部隊。他也曾參與1990年代塔吉克（Tajikistan）和車臣（Chechnya）的衝突。

本月稍早，烏克蘭軍隊收復烏東戰略重鎮利曼（Lyman）後，車臣共和國領導人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）呼籲莫斯科將負責烏國戰事的高級將領解職。

今天稍早，俄羅斯扶植的克里米亞自治共和國首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）在社群平台Telegram發文說，「克里米亞大橋（Crimean Bridge）的道路交通已經恢復」，要上橋的巴士和汽車必須接受「全套檢查程序」。

負責營運俄羅斯通往克里米亞鐵路客運路線的公司Grand Service Express也發布聲明稱，克里米亞橋的鐵路已恢復通車，「2列火車在傍晚離開克里米亞半島，準備前往莫斯科和聖彼得堡」，並將途經該橋。

另外，烏克蘭郵局宣布，它正準備印製並發行印有「克里米亞橋殘骸」的郵票。

克里米亞 俄羅斯 烏克蘭

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